El mexicano de R&B, Pop Latino y Reggaetón Luis Fernando Zorrilla García mejor conocido como Luis Zorrilla, quien actualmente cuenta con los sencillos “Un Beso”, “Nadie sabe”, “Como no extrañarte”, “Mi cama” y “Antes que llegaras”, de este último explicó que es una canción que habla de una historia del pasado 100% real.”

“En ese momento estaba pasando por un momento difícil, después de una relación de más de tres años, donde sin aviso, me piden un tiempo y distancia; justo después de recibir esa noticia tengo un viaje el cual me ayuda a despegarme un poco de toda esa situación y fue cuando me di cuenta de que era el momento indicado para escribir como me sentía, que realmente podría escribir desde el corazón y hacerle saber cómo es que estaba llevando las cosas, y que no porque no siguiera insistiendo y decidiera distanciarme también no significaba que no me importara”.

@luiszorrillamusic determinó que el mensaje que busca dar esta canción puede ser visto desde dos perspectivas. “La primera es desde un “Te extraño” tal y como lo viví yo en su momento y, por otro lado, puede ser visto como un “Llegaste a cambiarme la vida” como una persona que no tenías contemplada y, sin embargo, hoy por hoy es tu mundo entero”.

“Mis frases favoritas de la canción son – Te miro desde lejos para no extrañarte. – Te escribo mil mensajes sin dar click a enviar”. : – No eres mi number one, eres mi mundo entero. “Elegí esas frases de toda la canción, ya que creo que cuentan la idea principal”. “Además muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación de querer demasiado a alguien y no dejar de pensar en ella, pero saber que lo mejor es mantener la distancia y desaparecer”.

Luis Zorrilla declaró que quienes participaron en la creación de la canción principalmente fue él y su productor Erick Ant en lo que fue la parte del beat, sin embargo, en el video incluyeron a dos amigos Oscar “Wattsopa” y Mon Peimbert quienes los ayudaron a crear un video auténtico remontando a una época entre 80s y 90s.

De sus próximos proyectos, @luiszorrillamusic adelantó “quiero conectar con la gente, escribir sobre mí y la gente que me rodea”. “Creo que para ello el contenido y el discurso debe ser real y exponer mi perspectiva, no porque la música sea de cierta manera ‘comercial’ debe ser vacía”. “Me gustaría llegar cada vez a más personas hasta lograr inspirar a otras a salir y dar lo mejor de sí”. “Este año quiero impulsar y crecer tanto en la música como en lo personal”.

Al hablar del mensaje que quiere transmitir en este momento con su música, Luis Zorrilla expresó “quiero transmitir la búsqueda de la igualdad, la autenticidad, la ansiedad y depresión, por supuesto el amor en sus diferentes presentaciones (amor, desamor, etc). Todo esto usando un lenguaje como el que acostumbramos a usar en la vida diaria, con nuestros amigos. Siento que es una manera de acercar a la gente a mi música”.

Sobre el consejo que le daría a alguien que desea seguir sus pasos, @luiszorrillamusic manifestó “que siempre sueñe en grande, no importan los comentarios o críticas. Siempre ser constante, trabajar duro y si vas a hacer algo, sea lo que sea busca ser el mejor en eso. Por otro lado, el buscar la felicidad y sentirse completo, creo que en realidad es algo difícil, aunque a veces hay momentos complicados es importante ver el lado bueno de las cosas. Por experiencias personales creo que la salud mental es de suma importancia y hay que informarnos y trabajar en ella”.

Para concluir, el cantante Luis Zorrilla mencionó que le gustaría trabajar con muchos artistas, tanto grandes como Sebastian Yatra, Bizarrap, Bad Bunny, Maluma, Feid, Ed Sheeran, Rels B, Aitana, Tini, Piso 21 o Dany Oceran; o artistas emergentes como DAAZ, The Change, Callejo, Leon Leiden, Taylor Diaz, entre otros.

