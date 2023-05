El SNTE urge el pago de antigüedad y bonos a maestros jubilados ante el Gobierno de Tamaulipas, ya que asegura hay por lo menos 100 profesores enfermos que sin el dinero que les corresponde, en caso de morir, dejarán a sus familias en orfandad y sin un respaldo económico.

Durante su visita a Ciudad Madero para el festejo del Día del Maestro en la Unidad Deportiva, Arnulfo Rodríguez, secretario general de la Sección 30 en Tamaulipas, declaró que en el marco de esta importante fecha, continuarán trabajando para cubrir las demandas de los docentes, que además les corresponde.

“Yo tengo 100 maestros que les urge su antigüedad porque están malitos y si no se hace en estos momentos puede que dejen en orfandad a la familias; una cosa es la razón y otra los sentimientos de cada uno de los maestros, aquí no es buscar beneficios propios sino el de nuestros compañeros que dieron su vida a la enseñanza”.

El líder de los profesores sindicalizados en la entidad precisó que es un recurso que en su momento se peleó y se ganó, por lo tanto no aceptarán pretexto de que otras administraciones lo eliminaron, sino que exista voluntad política y se pague lo que se debe.

“Ya no se valen esos argumentos de que fueron administraciones pasadas, aquí hay que entrarle, yo no sé cómo le voy a hacer pero el de arriba me va a ayudar, se está faltando al respeto a su humanidad, el problema que tienen los profesores de inglés es muy delicado, porque no les respetaron su antigüedad”.

Argumentó que su responsabilidad como dirigente sindical del SNTE es velar por los derechos de todos los trabajadores de la educación, sin importar si votaron o no por él en las pasadas elecciones.