En otro impresionante descubrimiento por parte de la comunidad científica, los especialistas descubrieron un enorme océano debajo de la corteza terrestre que contiene más agua que la que vemos en la superficie. Resulta que la enorme reserva alberga más de 600 kilómetros de este elemento vital dentro de una roca conocida como “ringwoodita”. Y es que últimamente los descubrimientos del espacio nos han abrumado en este 2023, puesto que cada día surgen asombrosos estudios que nos revelan aún más sobre nuestro propio planeta y sobre los demás astros en el espacio.

Como recordamos, los acontecimientos que han marcado el inicio del año son: los agujeros negros detectados en los confines del espacio, el enorme «hueco» en el Sol, el segundo agujero azul más grande del mundo en costas mexicanas, el «mini-neptuno» con océanos en su interior y el proyecto de Juice rumbo a Júpiter y sus lunas en búsqueda de los mares líquidos.

Un enorme océano oculto bajo la corteza

Los descubrimientos no paran y ahora la comunidad nos comparte que hay un enorme océano oculto bajo la corteza terrestre, un acontecimiento que marca por completo el 2023 por todo lo que conlleva en sí. Con exactamente 643.738 kilómetros de extensión, este elemento se encuentra bajo tierra en las capas más profundas de nuestro planeta, almacenada en una roca conocida como «ringwoodita». La ringwoodita es un mineral de la clase de los nesosilicatos, y dentro de esta pertenece al llamado “grupo del olivino”. En sí, los científicos detectaron que el agua que se almacena en este lugar, está en un extraño estado esponjoso, el cual no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso… sino que nos viene a sorprender con un cuarto estado de la materia.

De acuerdo con el artículo científico titulado «Dehydration melting at the top of the lower mantle», en español «Fundición por deshidratación en la parte superior del manto inferior», la ringwoodita es como una esponja que absorbe agua y de hecho nos señalan que hay algo muy especial en la estructura cristalina de la misma, la cual le permite atraer el hidrógeno y atrapar el agua, al menos eso es lo que nos explican en el escrito publicado en el 2014, en el que se expusieron por primera vez los escasos hallazgos. Asimismo, según el geofísico Steve Jacobsen —quien expuso entonces el novedoso acontecimiento— este mineral puede contener mucha agua en las condiciones del manto profundo.

Steve Jacobsen, que formó parte del equipo responsable del descubrimiento, añadió que «por fin estamos viendo pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie de nuestro planeta habitable. Los científicos llevan décadas buscando esta agua profunda que falta». Ahora la comunidad pudo estudiar de cerca este hallazgo y profundizar en el tema gracias a las investigaciones recientes que se han hecho sobre los terremotos. Aquí se descubrió que los sismómetros captaban ondas de choque bajo la superficie de nuestro astro. Fue a partir de ahí que pudieron establecer que el agua estaba «retenida» en la roca ringwoodita.

De hecho, si la roca tuviese solo 1 por ciento de agua en su interior, significaría que hay tres veces más agua bajo la superficie de nuestro planeta que en los océanos de la Tierra. Ahora nuestros científicos podrán continuar con las indagatorias y profundizar sobre este cuarto estado de la materia en el elemento vital y cómo es que «se almacena» en las capas internas de nuestro astro.