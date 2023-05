A Tampico durante los últimos fines de semana largos y como una inercia de vacaciones de Semana Santa, están llegando al destino turístico de estados que no son los habituales y de algunas ciudades texanas.

Alberto Ortega Ortega, presidente de la Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas, así como el área se Turismo de Tampico, detallaron que hay visitantes que llegan al destino que no son habituales, como por ejemplo ciudades de Texas, Tabasco, Zacatecas y otros puntos de la República Mexicana.

“La verdad es que sí, no lo llamemos que es turismo que no viene, digamos que son visitantes que no son muy frecuentes, pero sí se está registrando la llegada de visitantes de sitios que llaman la atención «, sostuvo el empresario. Podemos hablar que 2 de cada 10 visitantes son de estados poco comunes en visitar Tampico, de zonas del sur del país, de Tabasco tenemos turistas, de Coahuila y sí hay de algunas ciudades de Texas», manifestó.