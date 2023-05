El día de hoy varios usuarios de las redes sociales se quejaron a través de múltiples plataformas que Facebook estaba mandando solicitudes de amistad en su nombre al «visitar» perfiles de terceros que no tenían agregados. En El Heraldo Digital nos dispusimos a corroborar esta información e hicimos exactamente lo mismo que los internautas. Para la hora en la que nos dispusimos a replicar los pasos que indicaban los usuarios, ya no nos salía la notificación. Sin embargo hablamos con el portavoz de la compañía y nos confirmó que debido a una actualización, la app sí mandó las solicitudes por error. Ahora, exactamente a las 14:00 horas, Meta aclaró que ya solucionó la falla y nosotros te traemos la solución para borrar las solicitudes que hayan salido de tu perfil.

So facebook now automatically sends friend request when you see someone’s profile…. We did the test with random people and if you check your friend request sent they appear there… #Facebook pic.twitter.com/vN7r8T1uw8

— 🃏MONTSE (Taylor’s Version) (@beachybones) May 12, 2023