Una nueva visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas se dará este fin de semana, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo están en la agenda, serán los puntos de las reuniones con el gobernador, con parte del gabinete, mientras la seguridad y los migrantes estarán en el tema principal, además del agua y proyectos de desarrollo para la región.

La verdad es que Tamaulipas tiene muchas peticiones para el presidente, somos un Estado que ha sufrido abandono los últimos 12 años, pero con un enorme potencial que se ve frenado principalmente por lana, por falta de presupuestos para arrancar proyectos que disparen el crecimiento regional que, no lo dude, nos pondría por encima de todas las Entidades del país.

Y no, no se piden dádivas, solo lo que nos corresponde, por lo menos, que la federación resuelva los problemas que se han creado históricamente por su irresponsabilidad, vaya pues, si los dineros que se generan en el Estado solo fueran para los tamaulipecos desde luego que sobraría, que seriamos una Entidad rica, sin necesidad alguna, pero también atendemos los problemas que generan por malos gobiernos de otros lados.

El origen de las dificultades que ahora tenemos son por problemas causados por el gobierno federal en muchos casos, quizá vienen de otros tiempos, aunque hoy suceda lo mismo, por ejemplo con los migrantes que llegaron a colapsar las necesidades de agua, educción, salud y, por supuesto, económicas, son miles y miles los que se encuentran ahora mismo varados en la frontera, pero todo el tiempo ha sucedido lo mismo, ciudades como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo tienen más población originaria de otros Estados, e incluso de otros países, que la nativa, y de eso hablamos.

Claro, quizá sin los que se quedaron en la frontera de Tamaulipas no habría sido posible la explosión económica de Reynosa, pero es un hecho que el Estado sufre en sus presupuestos por las mismas causas, que le cuestan más maestros, escuelas, agua, atención de salud, etc, etc.

¿Y qué hemos recibido los tamaulipecos a cambio de atender personas que deberían estar viviendo lejos de aquí pero que su necesidad no se los permitió?, pues solo desdén de los gobiernos federales pasados, incluso ataques fuertes de políticos de todos los partidos que decidieron eliminar presupuestos para los municipios o entidades con esta problemática, por ejemplo.

Claro que las personas no son culpables, a nadie se le puede acusar por buscar una vida digna para ellos y sus familias, es más, hay agradecimiento porque la mayoría ha sido gente buena por la cual hemos crecido, sin embargo, el costo fue muy alto, y es muy alto, carencias en muchas áreas para empezar educación, salud, presupuestos que se debería estar gastando la federación u otros Estados.

Entonces, pues bienvenido sea el presidente, aunque ahora sí, esperemos que llegue con un morral de dinero para compensar algunos daños, para impulsar muchos proyectos y para que Tamaulipas no sufra tanto por la violencia o por los migrantes, menos para asegurar un buen futuro para su gente.

Lana es lo que necesitamos por acá, es decir, que se atienda la inseguridad, la violencia, pero sobre todo, el origen de estos problemas que no tienen otro punto débil que la inyección de presupuestos, de dinero.

Bienvenido presidente, como siempre en Tamaulipas se le abren los brazos con todo y la necedad de recordarle su máxima, amor con amor se paga, exacto, necesitamos lana para recuperar el daño que nos han hecho, ya si de paso le nace hacernos justicia y meter al bote a los ladrones del pasado pues mucho mejor…

PROYECTA UAT VIVIENDAS A BAJO COSTO PARA MUJERES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), presentó el proyecto que plantea un modelo arquitectónico para desarrollar viviendas de bajo costo y financiadas para jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad social, y que, además, propone una estructura para crear comunidades armoniosas que contribuyan a fortalecer el tejido social.

En un evento realizado en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector Guillermo Mendoza Cavazos entregó el proyecto técnico al Arq. Hugo de la Garza Tamez, quien acudió en representación del Arq. Manuel Treviño Cantú, titular del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

En su mensaje, el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos dijo que este proyecto plantea una solución específica para una problemática actual y forma parte de las metas de la UAT para colaborar en la solución de los problemas que afectan a las comunidades.

“Lo importante del proyecto es el trabajo interinstitucional, que ha venido evolucionando en la UAT para ser más incluyentes en cuanto a los diferentes valores y conocimientos de las escuelas y facultades, para atender una problemática específica de un grupo vulnerable”, indicó el rector.

Detalló que el proyecto se alinea a las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Tamaulipas y tiene un impacto real en cada uno de sus tres ejes estratégicos.

“El proyecto está integrado y está impactando en la agenda que buscamos. Este es el ejemplo del camino para buscar una mejor comunidad. En el Gobierno del Estado tenemos a nuestro mejor aliado para buscar ese impacto que no solo se quede en nuestro estado, sino también pueda, de alguna forma, incidir en el desarrollo de otros lugares del país”, subrayó.

Por su parte, el Arq. Hugo de la Garza Tamez, quien es director de Evaluación y Planeación del ITAVU, reconoció el esfuerzo de los investigadores que plantean una propuesta de vivienda social para mujeres que comparten condiciones y aspiraciones de vida en el entorno urbano.

La presentación estuvo a cargo de la Dra. Alma Amalia Hernández Ilizaliturri, responsable técnica del proyecto “Aproximaciones a la complejidad de una política pública de vivienda en México que disminuya el rezago y los riesgos de afectaciones mediante el enfoque de género”.

La investigadora de la UAT explicó las generalidades y comentó que se tiene como finalidad resolver un problema muy complejo, que es la vivienda digna para grupos vulnerables y promover un desarrollo equilibrado, armónico entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Por su parte, el Mtro. Felipe Rodríguez Ruiz, responsable del prototipo, expuso que se trata de una arquitectura biodinámica, donde un conjunto de elementos se combina para llegar a una solución integral, donde la persona usuaria es el centro del diseño.

De manera virtual participaron los colaboradores en el proyecto, la Arq. Angélica del Rosario Araujo Lara, presidenta nacional de la Comisión de Protección Civil del Colectivo 50+1; la Dra. María Elena Torres Pérez, experta en vivienda y patrimonio de la Universidad de Yucatán; y el Dr. Roberto Moreno Espinosa, presidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro (IAPAS).

Al evento también asistieron el Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV; la Dra. Mariana Zerón Félix, secretaria de Investigación y Posgrado de la UAT; y el Ing. Jorge Adán Contreras Galván, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ciudad Victoria.

