Por si no lo saben, los tiempos electorales aún no llegan al Pueblo Mágico

de Tula, pero por lo que se ve y saben muchos políticos de los diferentes partidos

políticos andan acelerados, buscan aparecer por todos lados para ser tomados en

cuenta y al parecer siguen los dichos de Alejandra del Moral Vela, la hoy

candidata del PRI al gobierno del Estado de México, "queremos constancia de

mayoría, no carta de buena conducta;. Es decir, violar hasta la ley si es necesario,

qué para eso sí son buenos.

Usted sabe, los amigos del café que de todo se enteran, nos comentan que

anda muy acelerado René Lara Cisneros, quién es delegado del ITAVU, que hoy

en día se la pasa como niño con juguete nuevo, con un camión cisterna ;una pipa"

y entregando dulces, galletas y jugos. Como en sus mejores tiempos cuando

entregaba tortas y "frutsis", bromeando los cafeteros dicen, que algunos de ellos

les tocaba repartirlos. ¡Qué bárbaros, amigos!

Con la ley en la mano, el abogado cafetero, que le agrada caminar nos

comenta, que dicho funcionario se ostenta como candidato ya del partido guinda y

quienes reparten el agua a la gente necesitada llevan ese mensaje, además de

estar muy bien protegido. ¡Mira, qué listo! Lo anterior, obviamente no ha sido del

agrado de los demás aspirantes guindos.

Según cuentas de los propios cafeteros hay más de 10 aspirantes y los que

faltan de abrirse de capa. Los otros aspirantes guindos han comentado, como

secreto a voces, que la pipa es para ayudar a la población que no tiene acceso al

agua, no para condicionarla o coaccionarla. Pero, dicen, que el auto denominado

grupo ITAVU se quieren pasar de listos y se les olvida que ya son otros tiempos

de acuerdo al mensaje del presidente de la República Andrés Manuel López

Obrador. Ya los funcionarios no tienen por qué ser gandallas o vivillos ¿Usted qué

opina? Diría, Nino Canún.

Según el cafetero toma fotos, que siempre está en la jugada en los jardines,

nos dice, que ya los demás aspirantes quieren también su camión cisterna,

algunos se están animando a ir a Ciudad Victoria a comentar lo que sucede,

porque en su propia lógica, dicen que eso que está haciendo el delegado, no se

vale y qué es campaña anticipada.

Los madrugadores cafeteros, sobre todo el cafetero clandestino, bromea

diciendo que ya sabe quién irá a llorar al IEETAM. En la mesa de los cafeteros se

preguntan sensatamente sobre algún programa que haya emprendido o mínimo

que haya dado a conocer a la población de menores ingresos la implementación

de programas de vivienda que contemplen la gestión, cuando menos créditos ante

organismos públicos. Al parecer no lo hay. Siguen pasando los meses e inicia uno

más y sencillamente, los cafeteros concluyen que no hay resultados en la

delegación de Tula.

Los amigos del café dicen que tanta fue la insistencia de René Lara por

ocupar un puesto dentro de la administración estatal, pero al final, fue más el ruido

que las nueces. Y aún añaden, que como el azadón, nada más pidió para él. En

ese momento no hubo ni amigos y ni amigas.

Nos comenta un abogado católico que le gusta el café cargado, que ha

pasado el tiempo y no se ve que el delegado haya generado un sólo trámite de

escrituras. De ser lo contrario ya lo hubiera publicado en Facebook o twitter. A lo

mucho, entregar dulces, jugos y galletas, en un solo Ejido, es a lo que se ha

dedicado. Así nos lo dijo el elegante abogado.

El alboroto se ha desbordado tanto en todos los partidos, que otras y otros,

viajan largas distancias en busca de tomarse la foto, realizan reuniones, reparten

despensas, medicamentos y claro exhiben a los necesitados en el Facebook,

mostrando su "amor" al prójimo. En fin, hay muchos aspirantes que les sobra

soberbia y no se ubican, agarran monte, así nos lo manifiestan quienes ven salir el

sol en la gas de Tula, los simpáticos cafeteros. Qué en equipo dan y reparten sus

puntos de vista.

Por cierto, está vez no llevaron arepitas, se les olvidaron, no se hagan.

Veremos y diremos qué pasa con los adelantados. Total que en Tula, sobran los

madruguetes, zancadillas, puntapiés, codazos y uno que otro escupitajo.

NOTAS CORTAS

1.- No hubo festejo del Día de las niñas y niños en Tula. Al forastero alcalde

de Tula, Toño " Laminas mentiras" Leija Villarreal, no le alcanzó ni para unos

tamales. Según unas "antenitas" de tesorería municipal, dinero había, pero no

para el festejo de las niñas y niños. Por cierto, salieron muy caras unas rebanadas

de sandías que repartieron. Bromeaban los diez padres de familia en la

abandonada presidencia municipal de Tula.

2.- Vecinos del centro del Pueblo Mágico de Tula y de la Congregación

Cieneguilla, se quejan de la falta de agua potable, así como la disminución de la

presión en la red del agua. ¿Qué estará pasando?

3.- El cafetero que se cree reportero y que recorre los pasillos, oficinas y

balcones nos informa, que el alcalde fuereño "Láminas mentiras" Leija Villarreal,

anunció en días pasados el desazolve de la presa del Ejido Ruiz Molina, pero las

aguas le ganaron, pero él mismo se pregunta ¿Pagarían esa obra? Pues de buena

fuente se entera que algunas cosas se pagan por adelantado. Qué bárbaro,

amigo. Todo escuchas. ¿Usted qué piensa, pagaron o no pagaron ese anunciado

desazolve? Hay se las dejo de tarea.

4.- Vendrán más cambios en la fallida administración de Tula. Así nos lo

aseguró la "antenita" que le gusta escuchar tras las paredes. Atentos y

pendientes.

5.- Por cierto, quien realizó tremendo trabajo en los festejos del “Día del

Niño”, fue el empresario hotelero Alfredo Castillo Camacho, llevando payasos y

regalos, donde provocó alegría en más de mil niñas y niños de 12 escuelas de

Educación Básica, y enviando regalos a cuatro planteles más, quedando de

manifiesto el agradecimiento de maestras, maestros y padres de familia con el

gesto que como cada año realiza en favor de una integración familiar. Qué bueno,

ese si jala. Ojalá y los demás hicieran lo mismo que a pesar de contar con los

programas estatales no lo realizaron, tacha para ellos.

6.- Contentos los maestros de Educación Física, pura racita buena. Por

gestión directa del Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la

Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, a través de la Secretaría de Trabajo y

Conflictos de Educación Física del Comité Ejecutivo Seccional a cargo de la

Profra. Ma. de Jesús Lara Tijerina, ante la Secretaría de Educación que dirige la

Maestra Lucía Aimé Castillo Pastor, se logró el pago del Bono de Directivos a

Supervisores de Educación Física. Bien por ello, que vengan mas logros.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer

político tamaulipeco.