En el campo dicen que el miedo no anda en burros, en alusión a las precauciones que se toman frente a cualquier

tipo de fenómenos.

En ocasión de la inasistencia del Fiscal Anticorrupción a la cita con las Diputadas y los Diputados del Congreso del

Estado pautada para este jueves, debe considerarse más que desaire, temor a llegar sin la información necesaria

para enfrentar los juicios de Legisladores Raúl Ramírez Castañeda e hizo ver que ya tenía compromiso previsto.

Desde luego, los Legisladores no se quedaron con la jugada del Fiscal Anticorrupción, quien de alguna manera

buscó enfriar el asunto, porque quiere mantenerse en el cargo, pese a que se le perdió la confianza desde hace

varios meses porque no pasó las últimas pruebas que le fueron practicadas por la Federación.

El asunto es que, el funcionario solo alargó las horas de estrés, sabedor de que le traen muchas ganas los

Legisladores debido a que, las denuncias que fueron interpuestas por las áreas jurídicas de las dependencias de la

actual administración siguen sin evolucionar, se quedaron en modo de carpetas presentadas, ello sin dejar de

considerar que le quieren fuera de la dependencia debido a sus antecedentes panistas.

Total, la reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que

tiene a su cargo el Diputado de Reynosa Humberto Prieto Herrera, se reprogramó para el lunes de la semana que

viene, a las cinco de la tarde, que en tiempo real fue la respuesta de los Legisladores al oficio enviado para

disculparse por no asistir y en el que señaló tener compromisos de otra índole.

Debe saber el Fiscal Anticorrupción que el Acuerdo para la nueva fecha de su comparecencia fue aprobado por

unanimidad en el Congreso del Estado, así que, el lunes a las cinco de la tarde deberá llegar al Palacio Legislativo

con documentación convincente y argumentos sólidos, de lo contario, será acelerada su destitución.

Los otros

La población de Matamoros apreció de sobremanera la presencia del Gobernador de la entidad, Doctor Américo

Villarreal Anaya en aquella ciudad para asistir a la reunión de la mesa de seguridad, en la que analizaron los hechos

ocurridos en la frontera por bloqueos de calles y disputas entre civiles armados.

El mandatario estatal sabe a la perfección la importancia de estar del lado de los ciudadanos y junto con el gabinete

de Seguridad hizo el compromiso de actuar con determinación para contener ese tipo de actividades que ponen en

alerta a la población y genera preocupación.

Por cierto, el Gobernador Villarreal Anaya, estuvo en el Consulado de los Estados Unidos en Matamoros, para

dialogar con la titular de la dependencia, Yolanda A. Parra y llegar a acuerdos que permitan tomar decisiones

acertadas respecto al tema migratorio que se vive en la Frontera de Tamaulipas, sobre todo ahora que finalizó el

ordenamiento que aumenta las penalidades a los migrantes que crucen de manera ilegal al lado americano.

En otro orden de ideas, las nuevas Secretarías que fueron creadas tras la actualización de la Ley Orgánica de la

Administración Pública, tienen tres meses para comenzar a funcionar en base a sus objetivos, aunque no deberá

pasar todo ese tiempo para que los titulares de las mismas tengan en sus manos los nombramientos que les

convertirán en miembros del Gabinete estatal.

El ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, será el Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y desde la

oficina de la Comisión Estatal del Agua que será sede de la referida Secretaría actuará para alinear todos los

elementos que lleven a la conformación de la dependencia, misma que, dicho sea de paso, es muy esperada por

quienes participan en cosas de agua, en especial las COMAPAS porque siguen con dificultades financieras.

Es de suponer que una de las prioridades de la nueva Secretaría será gestión a muy alto nivel de recursos para

proyectos relacionados con el agua, dado que los habitantes de Tamaulipas requieren obras de muchos millones de

pesos para readecuar la disposición del vital líquido para atender las necesidades de uso y consumo humano, para

el riego y la producción y desde luego para la industria, por tratarse de un insumo elemental para la apertura de más

empresas.

De nuevo por el Congreso del Estado y, cuándo legisladoras panistas se aprestaban a tomar la tribuna del Pleno

para reclamos sobre inseguridad, el diputado regeneracionista José Braña Mojica puso la muestra y abandonó la

sesión plenaria, como muestra de rechazo a todo aquello que dirían.

El asunto es que, el ejemplo cundió y se salieron uno tras otro, así que, para la hora de la discurseada, los panistas

se dieron cuenta de que estaban solos y que no tenía sentido hablar y hablar sobre la inseguridad que ellos ven,

pero, porque la ausencia de los regeneracionistas dejó la Asamblea sin quórum, el Diputado Secretario, Gustavo

Cárdenas Gutiérrez, dijo que no podrían continuar y que la sesión debió de suspenderse.

Lógico este tipo de cosas no conducen a nada, sin embargo, es aquello que hay si se piensa en estrategias o

modus de actuar para evitar fricciones que terminen en dimes y diretes, nunca necesarios

Además, ya habrá más sesiones en las cuales el tema pueda abordarse, aunque también es seguro que de nuevo

dejarán solos a los panistas.