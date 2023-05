Liliana Mendiola Mayanés, quien es mejor conocida dentro del ambiente artístico como Lyn May, estuvo como invitada en una de las últimas emisiones de “Siéntese quien pueda”, el programa de Unimás que es conducido por Julián Gil, quien se quedó sin aliento luego de que la famosa vedette revelara en pleno programa en vivo que durante su infancia fue abusada sexualmente por un hombre mayor.

Estas revelaciones de la vedette que actualmente se hace llamar “La Loba” ocurrieron dentro de una dinámica realizada por Alex Rodríguez en la que se puso a discusión la famosa frase de “perdono, pero nunca olvido” y en dicho espacio el presentador aseguró que lo mejor era olvidar las ofensas para continuar adelante, pero su postura fue contrariada por la vedette quien aseguró que todo depende de la situación pues “si la violan no es capaz de perdonar” y fue aquí donde Julián Gil la cuestionó sobre “lo peor que la han hecho” y la emblemática vedette señaló que abusaron de ella cuando tan solo tenía 14 años y aprovechó para ofrecer más detalles sobre este lamentable episodio en su vida.

“Violarme y no voy a perdonar a ese que me violó, no lo denuncie porque yo estaba muy chiquilla, me violó, me llevó ese tipo, me dijo que me iba a enseñar México, que estaba muy bonito y me llevó a enseñarme la ciudad y luego me llevó a otro lado, tenía 14 años y nunca o voy a perdonar, jamás”, sentenció Lyn May con voz entre cortada.