El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las marchas que se llevan a cabo en contra del Tren Maya y aseguró que están organizadas por personas que buscan obtener algún beneficio económico. En contraste, dijo, las comunidades que viven por donde pasarán los siete tramos de esta obra, la han apoyado.

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el mandatario dijo que este proyecto beneficia a miles de personas en la región, la cual había pasado por varios años de rezago.

«Imagínense eso: «no va a pasar aquí el tren», ah, ¿y de qué quieres tu nieve?», ironizó el mandatario al asegurar que este tipo de reclamos no toma en cuenta los beneficios que llegan a las personas que viven en el sureste mexicano.

Destacó que en puntos como Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Matías Romero, Acayucan y Coatzacoalcos se tiene una inversión de 120 mil millones de pesos. Aunque aseguró que si se toman en cuenta las demás obras en la zona, se tienen más de 300 mil millones de pesos gastados en este punto de la República Mexicana.

Añadió que se está proyectando que haya al menos 10 parques industriales para brindar trabajo a los habitantes en esta región, a la cual calificó como víctima de la desigualdad.

Dio a conocer además que se reunirá con delegación de funcionarios estadounidenses, encabezada por una Joe Biden, para atender el fenómeno migratorio. Aseveró que se trabaja para cuidar a los migrantes, al tiempo que manifestó que fue muy lamentable el incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 40 fallecidos. Llamó a los indocumentados que no se enganche con redes que prometen llevarlos a Norteamérica.

“Muchos están diciendo ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos, y si me das tanto de dinero yo te llevo. No. Decirle a los migrantes no se arriesguen, no se arriesguen. Se está buscando un mecanismo ordenado”, aseveró.