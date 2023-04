Al final de cuentas si las diputadas y diputados del Congreso del Estado, acuerdan exprimir toda la información que tiene el Auditor Superior, Jorge Espino Ascanio con la finalidad de saber la realidad de las cuentas públicas de Ayuntamientos y Organismo Descentralizados de la administración, que corresponde al sexenio anterior al 2022, se trata de datos que pertenecen al Poder Legislativo, solo que, su manejo será diferente.

Es algo así, de acuerdo a la perspectiva que tiene la Diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, como pedir hurgar en el cajón de los asuntos guardados y manipulados con fines políticos y porque a ese señor que todavía no pueden quitar, se le haga una auditoría, dicho de otra forma y anotado como caso para la historia, se tratará del auditor auditado.

Desde luego que, la medida anunciada por los legisladores es buena, sobre todo, porque irán al fondo de las cosas para saber el tren de gastos que tienen los funcionarios de esa instancia y que ha dado una forma de vivir demasiado holgada al Auditor y a su séquito de colaboradores.

Dicho por ella misma, el órgano fiscalizador se revisa a sí mismo en la administración de los gastos, cosa que no debe de ser, aunque, si se trata de la Auditoría Superior del Estado, es un órgano del Congreso de Tamaulipas y, por tanto, rendir cuentas apropiadas.

Quizá la idea de citar al Auditor, es un poco tardía, porque bien pudieron meterla en el programa de comparecencias, no le hace que no tenga nada que ver con el Informe de Gobierno, pero, sí con el informe que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado requiere para confiar en el ente auditor o de plano, cambiarlo, porque no es afín a la política interna del Poder Legislativo.

Los otros.

En el PRI del estado que tiene a su cargo la Mayra Ojeda Chávez, dieron las gracias al Delegado del Comité Nacional, Felipe González Alanís, quien tenía dos años en esa responsabilidad, porque de allá mismo, de la ciudad de México convinieron que las funciones de la Delegación las asumiera la exdiputada Federal y Local, Mercedes Guillén Vicente, quien ya estuvo en alguna ocasión en el Comité Estatal.

La abogada de Tampico, quien fuera candidata a la presidencia municipal del Puerto, hizo ver que trabajará junto con la estructura estatal en el fortalecimiento de la estructura, porque quien recuperar el terreno perdido y en virtud de mantener la coalición con los otros partidos para las elecciones venideras, la idea es llegar a quedar al frente de la misma.

A Guillén Vicente le tocará realizar el proceso de relevo en la dirigencia estatal, dado que Ojeda Chávez, está de forma interina y antes de que termine este año deberá de convocarse a los sectores para que presenten prospectos a la dirigencia, en base a la convocatoria que para ello se emitirá.

En el mismo rumbo de los partidos políticos, el Movimiento Ciudadano que tiene a su cargo Juan Carlos Zertuche Romero, mantiene su nivel de envalentonamiento y define que, en 2024 año de elecciones para muchos cargos de públicos presentarán sus candidatos, es decir, no irán en coalición, lo harán solos porque no quieren levantar muertos políticos.

Desde luego, este partido está en posibilidad de obtener posiciones plurinominales en los tanto en Ayuntamientos, el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados Federal, inscripciones que serán reservadas para los dirigentes del Movimiento Ciudadano de algunas ciudades de la entidad y dejarán entrar a prospectos externos.

El punto crítico para esta organización política es que, si no encuentra personas con buen capital político, la votación podría desplomarse y quizá el reparto de las plurinominales no alcance para ellos. Habría que considerar como fundamental para una buena cosecha de votos del MC, que el actual diputado local plurinominal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, fuera aceptado como candidato a Senador de la República, de otra forma no se ve a nadie en el escenario con esa capacidad de actuación y menos, sí como se cree, aparece en escena el derrotado candidato a Gobernador, Arturo Diez Gutiérrez Navarro.

Como quiere debe tomarse en cuenta la intención de ir solos en las candidaturas como buena, sin embargo, encontrar candidatos generadores de votos para alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales está muy complicado.