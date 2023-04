No hay fecha que no se cumpla. Después de varios clips surgidos en redes en los últimos días, la entrevista completa a Javier, el Chicharito Hernández finalmente salió al aire y uno de los principales puntos fue la crítica constructiva que este elemento realizó en torno a los abucheos que los aficionados le han entregado a la Selección Mexicana en los últimos meses.

El Chicharito Hernández le concedió una entrevista a Rubén Rodriguez, reportero de Fox Sports. La misma trajo consigo una serie de temas bastante interesantes a tratar y dentro de estos aparecieron los abucheos que la fanaticada ha ofrecido a la Selección Mexicana desde antes del Mundial de Qatar 2022 y hasta ahora, en el proceso de Diego Cocca.

Vale mencionar que el Chicharito Hernández se dice listo para volver al combinado tricolor después de más de tres años de ausencia por cuestiones ajenas al ámbito deportivo. Por tal motivo, no tuvo reparo en lanzar una crítica constructiva a aquellos aficionados que abuchean lo ocurrido en el terreno de juego. ¿Qué dijo Javier sobre esto?

Uno de los cuestionamientos principales de Rubén Rodríguez fue el cómo ve a la Selección Mexicana y la poca comunión entre esta y la afición desde la etapa de Gerardo Martino, la cual se agravó considerablemente después de la eliminación del Tri en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 a manos de Argentina y Polonia.

Fiel a su característica personalidad, y con los ojos un tanto llorosos, el Chicharito Hernández lanzó una crítica constructiva explicando que “una acción negativa no traerá consigo resultados positivos”, esto en torno a los abucheos de la afición. Para ello, puso como ejemplo la etapa de David Moyes en el Manchester United, misma que estuvo plagada de fracasos pero en la que, sin embargo, la fanaticada estuvo al pie del cañón.

En adición a ello, aseguró que es muy complicado que una persona que recibe abucheos haga mejor las cosas y que, en ocasiones, los éxitos individuales generan cierto cansancio en un sector de la afición. Finalmente, culminó explicando que le fascina que le exijan y que el fanático está en su derecho de pedir un mejor espectáculo siempre y cuando todo se realice a través del respeto.

Cabe mencionar que, pese a los problemas que este ha tenido en el Tri, el Chicharito Hernández está convertido en el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. Dicho lo anterior, no se descarta que el centro delantero regrese al combinado azteca en este 2023 de la mano del técnico argentino Diego Cocca.

