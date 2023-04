El día de uno de los eventos más importantes para la realeza británica se acerca, la coronación del rey Carlos III y su esposa Camila Parker se vislumbra como uno de los eventos más importantes no sólo para la monarquía sino para la historia, pues la última coronación fue la de reina Isabel II como monarca del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán se llevó a cabo el 2 de junio de 1953 y tras su muerte su hijo heredará el trono.

Si bien la coronación causa expectativa alrededor del mundo, los británicos están divididos pues hay quienes consideran que la figura monárquica está obsoleta (esa versión se refuerza con los escándalos protagonizados por los miembros de la familia real) y otros más apoyan el régimen real y esperan con ansias ver a Carlos tomar el trono luego de años a la espera por él junto con su ahora esposa Camila a quien bastante le ha costado ganar el afecto de los adeptos a la corona británica.

El rey Carlos III será coronado el sábado 6 de mayo en un evento muy protocolario que iniciará con la Cabalgata del Rey desde el palacio de Buckingham por la mañana. Para posteriormente recibir en su cabeza la corona que lo nombra monarca del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán y Ceilán, por lo que tendrá que estrechar las manos de los representantes de esos países, así como de los jefes de estado que acuden a la ceremonia.

La coronación se llevará a cabo en la Abadía de Westminster, donde han sido coronados 39 monarcas británicos desde Guillermo el Conquistador en 1066, incluyendo a la reina Isabel II. La fastuosa ceremonia será dirigida por Justin Welby, arzobispo de Canterbury.

El protocolo oficial de la coronación no ha cambiado mucho en los últimos mil años, por lo que veremos a Carlos sentado en la silla de la coronación hasta el momento de ser ungido con el óleo bendito que contiene flores de naranjo, jazmín, rosas, y ámbar gris entre otras cosas. Luego será investido con las insignias de la realeza británica que representan poder, soberanía, autoridad religiosa y moral para posteriormente ser homenajeado por todos los presentes en la ceremonia.

Carlos III decidió que la coronación muestre su deseo de una monarquía más ajustada y moderna. Habrá unos dos mil invitados y se espera que la ceremonia dure aproximadamente una hora. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra, dirigirá una ceremonia muy codificada, en la que Carlos prestará juramento.

La pareja real será ungida con un aceite, el Santo Crisma, bendecido y fabricado en Jerusalén, y el rey recibirá los atributos reales, incluido un cetro y la corona de San Eduardo. Además de la música tradicional, habrá nuevas composiciones, incluida una especialmente creada por Andrew Lloyd Webber, creador de musicales legendarios como «Cats» y «Evita». La familia real se dirigirá al Palacio de Buckingham en procesión, antes de saludar a la multitud desde el balcón.

Read our guidance on how to watch the Coronation events and ceremonial processions👇 https://t.co/Q3o2um3N09 pic.twitter.com/WYCYtGCVSq

Una cruz de plata ceremonial con fragmentos de madera que proceden de la cruz utilizada para crucificar a Jesucristo fue bendecida en el Reino Unido, antes de su uso en la próxima coronación del rey Carlos III. El papa Francisco regaló los dos fragmentos de la «Vera Cruz», uno de 5 milímetros y el otro de 1 centímetro, con motivo de la coronación del monarca y su esposa Camila el 6 de mayo en Londres.

Se dio a dichos fragmentos la forma de pequeña cruz y se incorporaron al diseño general, visibles tras una gema de cristal rosa. El a Arzobispo de Gales, Andrew John, bendijo la nueva Cruz de Gales ante dignatarios y feligreses en un servicio religioso celebrado en Llandudno, en el norte de esa nación británica.

El palacio presentó el martes la invitación oficial enviada por el rey Carlos III, de 74 años, y la reina Camila, de 75, calificada por primera vez sin el título de «consorte». El domingo 7 se invitó a la población a compartir un «gran almuerzo» mediante fiestas de barrio. Por la noche, se celebrará un concierto en el castillo de Windsor, al oeste de Londres. Se sortearán 10 mil entradas entre los británicos, pero aún se desconocen los cabezas de cartel. Por último, la familia real llamó a los británicos a realizar labores de voluntariado el lunes 8 de mayo, que es festivo.

Aún no se conoce la lista definitiva, pero ya se sabe que la abadía acogerá a líderes políticos, cabezas coronadas y representantes de la sociedad civil que representan la diversidad del Reino Unido. Entre ellos estarán los miembros de la familia real británica, incluidos los más jóvenes. El mayor de los tres hijos del príncipe William y Kate, el príncipe George, de 9 años, será uno de los cuatro pajes que acompañarán al rey en la nave de la abadía.

Varios miembros de la realeza ya confirmaron su presencia, entre ellos el príncipe Alberto de Mónaco y el príncipe Fumihito y su esposa Kiko, de la familia imperial japonesa. Aunque se espera la asistencia de varios líderes europeos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, «informó» a Carlos III en una conversación telefónica de que estará representado por su esposa Jill, anunció el martes la Casa Blanca.

El príncipe Enrique, que se distanció de la monarquía británica, asistirá sin su esposa Meghan ni sus hijos a la coronación de su padre el rey Carlos III el 6 de mayo en Londres, informó el miércoles el Palacio de Buckingham.Este comunicado pone fin a un intenso suspenso casi tres semanas antes de la coronación de Carlos III.

La reina Camila, que también será coronada el 6 de mayo, quiso incluir a su propia familia, fruto de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles, en lo que se interpretó como un intento de mostrar la imagen moderna de una familia mixta. Sus dos hijos, Tom Parker Bowles y Laura Lopes, estarán presentes. Tres de sus nietos, Gus, Louis y Freddy, estarán entre los pajes que la acompañarán, junto con su sobrino nieto Arthur. Durante la ceremonia, Camila llevará la corona de la reina María, abuela de Isabel II.

El Palacio de Buckingham indicó que para este acontecimiento creará un emoji inspirado en la corona de Eduardo, del siglo XVII, que llevó la reina Isabel II en su acto de coronación en 1953 y lo mismo hará su hijo. Este emoticono acompañará los mensajes en Twitter con la etiqueta #Coronation, #CoronationBigLunch, #TheBigHelpOut y otros del mismo estilo.

Katy Perry, Lionel Ritchie y Andrea Bocelli encabezarán el concierto por la coronación de Carlos III en Londres en mayo, anunció el viernes la BBC, al presentar un cartel con la llamativa ausencia de superestrellas británicas. El ecléctico espectáculo incluirá también a la banda Take That y al compositor de música clásica Alexis Ffrench para una audiencia prevista de 20 mil personas en el castillo de Windsor. El anuncio del programa confirma informaciones de prensa según las cuales grandes superestrellas británicas como Elton John, Adele, Ed Sheeran y Harry Styles declinaron participar.

Después del «pollo de la coronación», el célebre pollo escalfado que se sirvió para la coronación de Isabel II en 1953, Carlos y Camila anunciaron el lunes la receta elegida para su gran día: una quiche de espinacas, habas y estragón. El rey y la reina consorte, que serán coronados el 6 de mayo, han «elegido personalmente» la receta de la tarta, que aparece en la cuenta de Twitter de la familia real.

Además de espinacas, habas y estragón, lleva leche, nata, huevos y queso cheddar. Es un plato que «se adapta fácilmente a diferentes gustos y preferencias», explicaron con un vídeo de una chef que prepara la receta. «Se puede comer caliente o fría con una ensalada verde y patatas nuevas hervidas», agrega.

Introducing… Coronation Quiche!

Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2023