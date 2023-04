Esta mañana se movilizaron los servicios de emergencia al interior y exterior de la Secundaria 230 Lázaro Cárdenas del Río ubicada en la colonia Arbolada los Sauces en Zumpango, Estado de México luego de que se reportara al 911 la muerte de una menor de edad quien presuntamente se había lanzado desde uno de los edificios para terminar con su vida aunque de acuerdo con sus familiares, pudo haber sido lanzada.

Los hechos los dio a conocer la tía de la menor de edad a través de un video que difundió en redes sociales en donde refiere que la menor de edad fue asesinada al interior del plantel educativo a donde llegó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar las primeras diligencias en torno al deceso de la joven de 13 años de edad identificada como Vanessa.

La joven habría caído desde una barda del segundo piso de uno de los edificios de la escuela, su cuerpo fue cubierto con una manta en espera de los servicios periciales quienes la trasladaron al anfiteatro correspondiente asimismo, el director del plantel fue trasladado al Ministerio Público.

Familiares de la menor de edad rechazan versiones sobre su muerte

Luego de lo ocurrido, las autoridades escolares pidieron a los padres y madres de familia que recogieran a sus hijos e hijas, posteriormente, el plantel cerró sus puertas para que los peritos pudieran realizar las labores correspondientes. A las instalaciones de la FGJEM en Zumpango también acudió a declarar su mamá y dos maestras de la joven Vanessa.

Una de las versiones en torno a la muerte de la menor de edad refiere que presuntamente se presentó alcoholizada a clases, no obstante, su tía Estefanía González aclaró la situación en entrevista con N+: «Obviamente no va a estar alcoholizada a las 08:00 de la mañana, me estaban comentando que todos tenían educación física, que la única que estaba sola era mi sobrina y que estaba con una maestra que ahorita ya se la llevaron detenida y que ella fue la última que la vio con vida», asimismo, señaló que ninguna autoridad escolar, ni algún profesor se acercó a los familiares cuando llegaron a la escuela. Los familiares también aclararon que ella no sufría de bullying ni tenía problemas en casa.

No cesan los casos bullying en Zumpango, Estado de México

Hace poco más de un mes se difundió en redes sociales el video de una joven golpeando a otra al exterior de la Secundaria Nicolás Bravo 0417 del municipio de Zumpango, en el Estado de México. Sobre este hecho se sabe que los directivos del plantel se han deslindado de la agresión debido a que ésta ocurrió en la calle, a pesar de que la amenazas tuvieron origen al interior de la escuela, por lo que ahora, los familiares de la víctima y ella misma temen por su seguridad.

En el clip de 57 segundos se puede ver a ambas jóvenes discutiendo, cuando la de pantalón negro, la agresora le repite a la adolescente: «¿No puedes sola o qué?» a lo que la víctima le responde: «De que puedo, puedo» y en ese instante, la joven retadora comienza a pegarle, primero en la cabeza y luego la toma del cabello y la tira al piso, ahí la golpea en repetidas ocasiones en el rostro con todas sus fuerzas, incluso se puede ver como otra joven pasa por ahí y en lugar de auxiliar a la víctima, no hace más que burlarse de la situación.

La agresora continúa lastimando a la joven a quien la vuelve a tomar del cabello y la arrastra por el suelo, en ese momento se escucha la voz de una joven decir: «Ya wey, agárratela bien, que ch*ngue a su madre». Pero la adolescente se encuentra sometida y no puede defenderse, pues termina completamente boca arriba.

Finalmente, al notar que la agresora no tiene intención de detenerse, la otra estudiante que se estaba burlando intenta detenerla y las separa, incluso la que graba le dice que pare y en eso se escucha a la víctima decir: «Ya suéltame tú también hija de tu p*ta madre, p*nche hipócrita» y es ahí cuando termina el video, cada una desde un extremo.