Lesly López, hija no reconocida de Xavier López «Chabelo», rompió el silencio tras la muerte de su padre y habló sobre los recuerdos que tiene sobre su padre, los cuales no son muchos, ya que convivieron muy pocas veces debido a que el presentador tenía miedo de que se viera dañada la imagen que había construido en televisión nacional y ante su familia. No obstante, la joven recuerda al actor con cariño y habla de él con dulzura, sin resentimientos.

Fue a través del canal de Youtube Iradiable, que Lesly abrió su corazón y sus recuerdos para detallar, con lujo de detalle, cómo había sido su relación con el famoso presentador mexicano, a quien -antes de saber que se trataba de su progenitor- veía cada domingo en su programa matutino «En familia con Chabelo». Según el testimonio de la joven, ella descubrió que era hija de «el amigo de todos los niños» hasta que tenía cinco años de edad.

De acuerdo con lo referido por Lesly ella sintió emoción al descubrir que su padre era una figura famosa en la televisión, pero no lo conoció en persona hasta que cumplió ocho años, cuando fue a verlo al programa y se sentó en primera fila. La joven reveló que ese día se dio cuenta de que su padre era un hombre muy alto, pues medía 1.90 metros, según contó. De igual manera, el actor invitó a su hija y a su madre a que lo vieran en una obra de teatro donde participaba.

Tras sus primeros encuentros, Chabelo comenzó a visitar a Lesly en su casa, donde la joven le presentaba shows completos, bailaba y cantaba las canciones de telenovelas infantiles que veía en la época. La hija del actor recuerda que su padre se sentaba en la sala de su casa y observaba con cariño todas las coreografías y cantos que ella realizaba.

De igual manera, Lesly recordó que su padre le ofreció ayuda económica, pero ella no le pedía más que apoyara a su mamá con los gastos de la escuela. Además, la joven aseguró que su madre no volvió a salir con ninguna persona, pues el amor de su vida fue Xavier, con quien sostuvo una relación de 10 años, por lo que descarto que su nacimiento haya sido producto de una aventura entre el presentador y su madre.

También, Lesly confesó que su cuando su padre supo acerca del embarazo de su madre le dio dos opciones; que tuviera a su hija sola o que le ayudaba a interrumpir el embarazo. Por ello, su madre la crió sin la presencia de Xavier y ella únicamente se comunicó a la oficina del actor para enterarlo de que su hija ya había nacido y era una niña. Fue hasta los tres años que su madre le envió unas fotografías de estudio para que el presentador la conociera; pero ellos se conocieron en persona hasta que Lesly cumplió los ocho años de edad.

Aunque la relación con su padre era buena, Lesly relató que el lazo se rompió por completo cuando ella y su madre tomaron la decisión de proceder legalmente para que el actor le diera su apellido, a través del reconocimiento de paternidad, esto cuando la joven tenía entre 17 y 18 años de edad. Según sus palabras, cuando se enfrentó a Xavier en los juzgados, el actor ni siquiera la miró, pues estaba en descontento con la situación, ya que su carrera profesional se vería manchada por ese escándalo.

Finalmente, Lesly confesó que no acudió al funeral de su padre para evitar que no la fueran a dejar entrar, aunque aclaró que mandó un arregló de flores a la familia del actor. Agregó que le faltó decirle mucho a su padre, ya que confiaba en tener oportunidad de hablar con él una última vez. La joven añadió que si pudiera verlo le pediría perdón por si un día llegó a dañarlo y le diría que ella ya no es la misma que conoció cuando era una niña.