El Casino Victorense será, este jueves a las 7 pm, el anfitrión para la presentación del libro de Marcelo Ebrard “El camino de México”. Su libro autobiográfico que busca convencer a los ciudadanos de que es la mejor opción de MORENA para la candidatura presidencial en el 2024. Los presentadores serán el Dr. Marco Aurelio Navarro y el Dr. Jorge Ángel Solorio; el primero académico, el segundo historiador y periodista.

Recordemos que Marcelo Ebrard es una de las corcholatas del Presidente AMLO para sucederlo en la Presidencia de la Republica. Va contracorriente, puesto que en más de una ocasión ha demandado a Mario Delgado piso parejo; que, en los hechos, el propio Presidente le niega, Hace Marcelo su lucha, pese a que ya el líder moral de la 4T afirmo que no va a cambiar el rumbo, lo que significa que ya tiene decidido quién será el candidato.

EL PERFIL.

El Presidente AMLO una y otra vez ha insistido en la necesidad de seguir el rumbo, de no perderlo, de ahí que siempre se vea, se observe, quien puede cumplir el perfil para continuar con su proyecto. Hay tres corcholatas plenamente identificadas, en plena lucha por la nominación, y las señales indican que la preferida será la actual jefa de Gobierno. Le adjudican a Claudia, poseer las condiciones y características esenciales… porque es, dicen, la hija que AMLO ha formado a lo largo de su lucha por el poder.

Por otra parte, Pedro Salmerón el historiador, concedió una entrevista hace tiempo a El País, periódico español, en donde reseño las condiciones y características de quienes poseen las condiciones ideológicas para continuar con el proyecto: considero que Claudia es la mejor; que Marcelo es un moderado, que sin rubor pudiera cambiar el rumbo; en tanto que, advirtió, Ricardo Monreal es un pragmático de quien no se puede confiar nada. Los hechos, las condiciones, las señales, a pocos meses de la definición, parecen darle la razón a Salmerón.

¡QUE TIERNA!

Hace días Claudia Sheinbaum participo en un programa de televisión de Milenio. Ahí externo que se ve como Presidenta de la Republica y que Marcelo Ebrard y Adán Augusto López son parte de su gabinete. En respuesta Marcelo exclamo: ¡Que tierna! Y efectivamente Claudia fue tierna con sus deseos que, por su parte, Adán Augusto, no lo fueron, puesto que, con la desgracia de los migrantes, el Secretario de Gobernación, no vacilo en asegurar que esa tarea es de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Cuando vemos a los políticos enfrascarse en una contienda política-electoral, en este caso, por la candidatura presidencial de MORENA, siempre se apunta: en política los amigos son de mentiritas y los enemigos de verdad. Es lo que, sin la menor duda, han constatado las corcholatas, sobre todo Marcelo Ebrard. Pese a ello, uno u otra, no ceja en su empeño de salir adelante, de convertirse en corcholata candidata y convertirse en dueño o dueña del poder presidencial. Marcelo, entiéndase, no nació ayer: su experiencia política, de estar en el poder, de estar en el exilio, de pelearlo, no es de hoy ni de ayer… y bien que lo sabe: es su última oportunidad para treparse al poder presidencial, no lograrlo implica esperar otros seis años.

EL CAMINO DE MEXICO: NO ZIZAGUEAR.

A lo largo del sexenio se ha visto, una y otra vez, que AMLO decide y no consulta; que está convencido de que, el, solo el, representa la oportunidad para que México cambie su rumbo y destruya a la oligarquía del poder. En esta línea, ha sido muy claro respecto a la definición del rumbo de la candidatura presidencial. El camino de México es no zigzaguear y pone el ejemplo de Lázaro Cárdenas, que prefirió cambiar el rumbo y no continuar con sus políticas de apoyo al pueblo, a los campesinos y a los trabajadores.

Con esa confesión AMLO se pone la cachucha de “fiel de la balanza”; hace notar que la decisión es de él, y no de las encuestas, por lo que, por eso, Claudia se ve como Presidenta y a Marcelo en su gabinete. Así las cosas, creo, entiendo, que tanto Marcelo, Adán Augusto y Ricardo Monreal, deben asimilar que no están en el ánimo del Presidente AMLO: que será un cambio generacional, pero a modo, si, de instaurar un Maximato que destruya a la oposición, al estilo de Cuba y de Rusia, con solo un partido político fuerte, capaz de imponer su poder, como lo hizo el PRI en más de 90 años.