Crushers GC se mantiene como favorito en la competencia por equipos.

Mayakoba, México a 26 de febrero de 2023.- Los americanos Peter Uilhein y Talor Gooch logran la cima del tablero con 10-bajo-par tras el segundo día de LIV Mayakoba; mientras que Crushers GC se mantiene como favorito en la competencia por equipos con 4Aces GC y el favorito de México, Fireballs GC, siguiéndolos muy de cerca.

Uihlein y Gooch, ex compañeros de equipo en Oklahoma State, expresaron estar contentos en sus nuevos equipos después de que Gooch se moviera a RangeGoats GC, conjunto capitaneado por Bubba Watson al inicio de la temporada 2023, y Ulhein tomará su lugar en el equipo defensor de la temporada 2022, 4Aces GC.

Gooch fue uno de los tres jugadores que salió libre de bogeys el día de hoy, y firmara una tarjeta con cinco birdies llegando a los 66 de 71 en el campo de golf El Camaleón, en Mayakoba. Tras terminar con un birdie en su último hoyo, el jugador de 31 años comentó: “Cuando sales libre de bogeys en un campo como este, puedes decir que has jugado un buen golf. El viento no estuvo tan fuerte el día de hoy, así que las condiciones para tener un buen marcador fueron mejores. […] Estaba caminando al tee del hoyo 17 con Carlos [Ortiz], y dije, siempre me ha gustado venir a Mexico porque tiene un grupo de fans con mucha energía, y siempre es muy divertido jugar con Carlos o alguien de México porque sus fans les dan todo su soporte”.

Uihlein, el novato de 4Aces GC, tuvo una impresionante serie de siete birdies, cinco de los cuales fueron en los primeros nueve hoyos, para empatar con su compañero de equipo Universitario, Gooch, 5-bajo par 66. “Todo lo que puedes hacer aquí [en El Camaleón] es mantenerte entre los árboles, y eso hice muy bien el día de hoy. Lo manejé bien, tuve varias oportunidades al frente y metí varios buenos putts”.

De su impresionante juego, agregó: “En realidad estoy mucho más contento jugando golf. No estuve tan feliz los últimos años… es increíble como algunas veces las cosas simplemente funcionan, ¿no?”

Charles Howell III está sólo un golpe atrás de los líderes, ostentando el tercer lugar en la competencia individual. En su caso, el inglés Paul Casey y el sudafricano Branden Grace se encuentran empatados en cuarto lugar, dos golpes más atrás.

Por su parte, los dos golfistas mexicanos, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, han dado un gran espectáculo a sus fans durante los pasados dos días y se mantienen en el top 10 de la contienda en su propia casa. Los dos jugadores de 31 años esperan que sus fans los apoyen en la ronda final de México el día de mañana.

No sólo los jugadores dieron una gran actuación, pues Sebastián Yatra llegó al final de la competencia para interpretar sus grandes éxitos en compañía de los fanáticos del Fan Zone de LIV Golf, Mayakoba. Eventos como este; las sedes de hospitalidad como el Club 54, Birdie Shack y las cabañas de playa; así como las actividades recreativas pensadas para chicos y grandes, hacen de LIV una experiencia para todo tipo de audiencia.

Sin embargo, nadie puede cantar victoria, pues aún se están jugando todo en la competencia por equipos, cuando se tienen tres equipos a 4 tiros uno del otro, liderados por Crushers GC con Charles Howell III, Paul Casey y Anibar Lahiri, que han combinado un 14 bajo par. Los campeones defensores del equipo, 4 Aces GC, pudieron cerrar la brecha uno por uno con Crushers GC gracias al birdie de Uihlein.

Con dos mexicanos y dos españoles en el equipo, los Fireballs se mantienen en tercer lugar, por lo que los fans locales aplaudirán el día de mañana en la ronda final que se llevará a cabo en el campo de golf diseñado por Greg Norman, El Camaleón en Mayakoba.

Los boletos para disfrutar la ronda final siguen disponibles en LIVGolf.com, y también puede verse en línea através de Claro en México, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; por DirecTV en Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay; y a través de Zapping en Chile.