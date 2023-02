Al inicio de la cuaresma, Oceana, organización dedicada a la protección de los océanos, reveló que al 84 % de las personas les preocupa que los pescados y mariscos que consumen provengan de pesca ilegal, de acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a nivel nacional por P Studios.

Esta encuesta encontró que para el 91 % de los encuestados, la pesca ilegal es un problema ambiental que debe atenderse. Mientras tanto, la propia Comisión Nacional Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).

ha reconocido que más del 40 % de la captura de pescados y mariscos en México proviene de pesca ilegal, no declarada o no reglamentada. Sin embargo, no ha tomado medidas contundentes para atender esta problemática. Estas actividades ilícitas pueden destruir hábitats de gran importancia y agotar poblaciones de peces. Además, colocan en desventaja a los pescadores legales al tener que competir con el producto ilegal que se vende a menor precio.

También, el 90 % de las personas encuestadas manifestaron que les preocupa que les den #GatoXliebre al comprar un pescado bajo algún nombre y que en realidad les den otro completamente diferente. Esta práctica afecta el bolsillo de los consumidores, ya que pueden estar pagando altos precios por productos que no lo valen. El 89 % considera que deben existir controles que aseguren que te venden el pescado que te prometen, y así evitar el engaño.

De acuerdo con los datos de Oceana, casi una de cada dos veces que compramos pescados nos dan una especie completamente distinta a la que nos ofrecen. Las y los consumidores podemos terminar pagando hasta siete veces más por un pescado que no es el que pedimos y sin saberlo podríamos estar comprando especies capturadas de manera ilegal o en peligro de extinción.

El 93 % de las personas encuestadas también considera que debe existir información obligatoria acerca del origen y trayecto de los pescados y mariscos que se venden en México, desde que se capturan hasta que se venden y el 83 % opina que es el gobierno es quien debe tomar medidas al respecto.

Mariana Aziz, Directora de Transparencia en Oceana, señaló que: “Está claro que las personas quieren y necesitan saber más sobre los pescados y mariscos que comen, que fueron capturados legalmente, y que les venden realmente lo que se anuncia. Sin embargo, esto no es posible porque la CONAPESCA ha evadido su responsabilidad para que exista un sistema que ofrezca esta información, fallándole a pescadores y consumidores”.

Mientras consumidores exigen saber el origen y el trayecto de los pescados y mariscos que consumen, frente a altos porcentajes de sustitución y pesca ilegal, la CONAPESCA ha detenido por más de dos años el proceso de aprobación de la Norma de Trazabilidad, una herramienta que nos permitiría tener información sobre el recorrido de pescados y mariscos que consumimos, inhibiendo la pesca ilegal y asegurando que los pescados que se comercializan no sean sustituidos o se trate de especies en peligro.

