Quedó integrado el Comité Técnico de Evaluación, que conducirá los trabajos para la designación de cuatro Consejerías del INE, destacando la presencia de ANDRÉS NORBERTO GARCÍA REPPERT FAVILA, abogado erudito en materia electoral, representante de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ante el IETAM en la elección de 2022, así como de SERGIO LÓPEZ AYLLÓN, quien fue un importante aliado del ITAIT en sus primeros doce años de vida.

Y a propósito del INE, sigo sin entender al funcionariado de la Junta Local de Tamaulipas, que comanda SERGIO IVÁN RUIZ CASTELLOT: ven que la lumbre del “Plan B” del Presidente LÓPEZ OBRADOR les pisa los talones y su permanencia en sus cargos depende en buena medida del apoyo de la sociedad, pero siguen tratándola con notable falta de empatía.

Ven que necesitan de la participación de la ciudadanía en las elecciones, por ejemplo, en la importantísima tarea de la observación electoral, lanzando una convocatoria para que se inscriba, capacite y coadyuve en el monitoreo de los comicios, pero cuando solicita información para un mejor desempeño, se topan con trabas que la desalientan.

Increíble pero cierto: la ciudadanía que participa en la observación electoral, tiene que rogarle al funcionariado del INE para que le brinden una simple hoja con el concentrado de secciones, casillas y listado nominal por distrito.

Porque de lo contrario, aunque usted no lo crea, le pedirán que la solicite por oficio o, peor aún, que haga una solicitud de información a través del sistema INFOMEX que administra el INAI. ¡Hágame usted el favor!

Excluyendo al siempre atento JOSÉ DE JESÚS ARREDONDO CORTÉS, el único que pertenece a la vieja guardia de servidores públicos provenientes del IFE, hay que tener paciencia tibetana o acudir bien mentalizado de que el rechazo es lo más seguro, cuando la ciudadanía se sienta frente al escritorio de la persona titular de una Vocalía.

De nada vale que usted le diga a la persona del INE, que la información que solicita es pública, que la tiene en su computadora y es la que proporciona al Consejo Local en las sesiones. La respuesta es negativa.

Bueno, hasta parece que la ciudadanía habla en idioma diferente al español, porque después de explicar cuál es la información solicitada para realizar la observación electoral, le muestran el portal del INE y le dicen que ahí está la lista de todas las casillas que se instalarán en Tamaulipas, en la jornada del domingo 19 de febrero. ¡Increíble!

Si la información solicitada es un concentrado por distrito, que no está en el portal del INE y que además se le explica que es la misma que proporciona al Consejo Local, ¿para qué complicarle la vida a una ciudadanía que aprecia la aportación del Instituto a la democracia mexicana?

Una burocracia que primero la invita a participar en las elecciones, votando o en la observación electoral, pero que se muestra indiferente y la batea cuando se trata de imprimir una simple copia con la información solicitada.

La verdad no me imagino a una persona acreditada para la observación de la elección extraordinaria, redactando un oficio dirigido a SERGIO IVÁN RUIZ CASTELLOT o realizando una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de un simple concentrado distrital que cabe en una hoja, se puede imprimir desde la computadora de la persona que atiende y no le roba más de un minuto de su tiempo en hacerlo.

Esta fotografía kafkiana proviene desde los tiempos en que la Junta Local del INE la encabezaba ARTURO DE LEÓN LOREDO, pasando por EDUARDO

TRUJILLO TRUJILLO y OLGA ALICIA CASTRO RAMÍREZ.

Atrás quedaron los tiempos de servidores púbicos atentos, como ARMANDO SALDIVAR ZENDEJAS, ANTONIO MARROQUÍN VARGAS, RAÚL ZÁRATE LOMAS y ARTURO ZÁRATE AGUIRRE.

Con excepción de JOSÉ DE JESÚS ARREDONDO CORTES, el único que sobrevive de aquella vieja guardia del IFE, así como de SALVADOR GÓMEZ CARRERA, ex Vocal de Capacitación perteneciente al nuevo funcionariado, el resto ve la tempestad del “Plan B” que se avecina y sigue mostrando su falta de empatía con la ciudadanía.

Hasta parece que, en lugar de un concentrado distrital, se está solicitando el “Santo Grial” a la Junta Local de RUIZ CASTELLOT.

Si el INE libra los efectos del “Plan B” obradorista, tiene un importante reto por delante: construir un funcionariado que no viva ensimismado en su rutina burocrática y atienda mejor a la ciudadanía.

En fin, cambiando de frecuencia, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, inauguró el conversatorio “Mujeres y ciencia: desafíos y posibilidades”, organizado por la Facultad de Ingeniería Tampico en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, implementado por la UNESCO y la ONU-Mujeres, desde el 22 de diciembre de 2015 en que este aprobó el acuerdo.

Acompañado por el Director de la Facultad anfitriona, ROBERTO PICHARDO RAMÍREZ, y por la moderadora del evento ELDA MARGARITA HERNÁNDEZ REJÓN, el Rector de la UAT destacó la importancia de organizar este tipo de eventos, para que las jóvenes se interesen por la ciencia.

Mientras que HERNÁNDEZ REJÓN, sostuvo que estos eventos visibilizan el trabajo de las investigadoras e inspiran a las jóvenes estudiantes a desarrollar una carrera en la academia y la ciencia.