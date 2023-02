Las elecciones para la Gubernatura del Estado de México son cruciales, muy importantes. En la disputa por ganar EDOMEX, el partido Morena se juega el todo por el todo contra la alianza Va por México que aglutina al PRI,PAN y PRD.

El Estado de México aglutina una población que ronda los 12.4 millones de persosas. Ha sido gobernada por el PRI los últimos cien años. Para Va por México perder o ganar la gubernatura es una cuestión de vida o muerte politica.

Si gana Va por México, se envalentonaran para ir con todo contra Morena en el plano nacional.

Morena lleva de candidata a Delfina Gómez Álvarez quien fue derrotada en el año 2017 por el tricolor Alfredo del Mazo, y trae además unas negras historias de raterias y abuso contra empleados gubernamentales suyos. La referida Delfina aplicaba «descuentos» obligados a empleados en Texcoco.

En el contexto de esta muy importante elección por la Gubernatura cabe destacar la designación del ex Gobernador tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma como Delegado del PRI en el Estado de México. Cavazos es un habilidoso politico nacido en Matamoros.

De 76 años de edad, Manuel Cavazos, luego de ser Gobernador ganó la elección de Senador, estando en dicha responsabiidad del primero de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2018.

Manuel Cavazos es un claro ejemplo de que hay permeabilidad social en este país. «De un padre que no fue a la escuela, a un hijo que logra el doctorado hay un avance y ese avance ha sido posible gracias a las oportunidades que han surgido en México», me dijo en una amplia entrevista cuando llega a Cd. Victoria como Delegado del programa Pronasol,enviado por el Presidente Salinas.

Ya tiene el licenciado Cavazos 76 años (cumple sus 77 el 12 de marzo), ya fue dos veces senador, dos veces diputado federal, y claro, ya fue Gobernador del Estado, ¿qué anda haciendo Cavazos como Delegado del PRI en una muy complicada elección por una Gubernatura? Es una pregunta que yo como reportero le podría formular. Y saben qué. A lo mejor me repite la frase que me dijo en aquella entrevista: «Cuando se tiene la convicción de ser soldado, uno va a la trinchera que lo envíen».

2.- Ya saben que no me da por exagerar… digo yo… pero debo compartirles que en una transitada avenida de Victoria capital podrái suscitarse cualquier mal día una tragedia o en el mejor de los casos un fuerte accidente vial. Así pues les comparto que en el crucero de la Calzada Luis Caballero y Calle Jacarandas el semáforo funciona… pero no funciona al 100 por ciento. Y es que dicho semáforo tiene fundida la luz de la flecha que da acceso a reconocido centro comercial (Soriana Tamatán) y ocurre que automovilistas avanzan como el Borras cuando se pone en color verde una de las fanales. Esperemos que el nuevo Director de Transito Victoria, abogado Livio Flores Rodríguez, envie al referido crucero a supervisores para que den cuenta y se proceda a reparar dicha anomalia. Vale decir que es un sector muy transitado por automovisltas y peatones (mcuhos de estos peatones son alumnos y padres de familia de la Secundaria General número 1 Presidente Adolfo Ruiz Cortines. Enviar al punto un agente vial en horas pico sería aplaudible. Ojalá se atienda pronto esta anomalia. Ahí les voy contando.

3.- En el Partido Verde andan muy entusiamados. Les comparto que cientos de familias de Victoria capital, se dieron cita en las actividades organizadas por Manuel Muñoz con la meta principal de defender y promover el bienestar.