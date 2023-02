Aunque algunos consideraron como una actitud impertinente de Arnulfo Rodríguez Treviño de entrevistarse primero con el gobernador Américo Villarreal Anaya, como ayer sucedió en los mejores términos, y luego reunirse con la titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Lucía Aimé Castillo Pastor, lo cierto es que el dirigente del magisterio tamaulipeco busca un trato directo y respetuoso para tomar acuerdos a favor de la educación básica en la entidad.

Y más cuando Rodríguez Treviño sabe, bien que sabe, que él no era el “palomeado” para ser de nuevo el dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ahora que el dirigente del magisterio tamaulipeco se salió con la suya, seguramente comenzará a plantear cada uno de los retos que tiene la educación básica en la entidad, entre los que destaca el nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza la maestra Leticia Ramírez Amaya, para el ciclo 2023-2024.

A propósito, la doctora en Evaluación Educativa, Patricia Ganem Alarcón, reveló que 4 de cada 10 maestras y maestros que han asistido a los cursos de capacitación del nuevo plan de estudios consideran que “no tiene ni pies ni cabeza” porque cada rato cambian los contenidos.

La también Coordinadora de Investigación del organismo civil “Educación con Rumbo” reveló que otro grupo de maestras y maestros calificaron como regulares los cursos de capacitación, en tanto que otros consideraron que fueron buenos y sólo un reducido grupo señaló que fueron muy buenos, pero todos coincidieron en deplorar los cambios del nuevo plan de estudios.

De regreso con la reunión de ayer entre el gobernador Villarreal Anaya y el dirigente del magisterio tamaulipeco, no hay duda de que debe prevalecer una estrecha relación entre ambos, sobre todo cuando se requieren acciones conjuntas para poner en marcha nuevamente el programa de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) porque no sólo beneficia en forma directa a las madres trabajadoras, sino también a sus hijas e hijos que reciben sus alimentos antes de regresar a casa.

También urge que se implemente un programa extraordinario para recuperar las clases que perdieron alumnas y alumnos de educación básica durante la pandemia del Covid-19, luego del rotundo fracaso que fueron las clases escolares por televisión.

Lógicamente, la titular de la SET, Castillo Pastor será pieza fundamental para que todas las acciones acordadas entre el mandatario estatal y el dirigente del magisterio tamaulipeco se consoliden en beneficio de las y de los alumnos de la educación básica en nuestra entidad.

En otro tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que encabeza la doctora Graciela Márquez Colín, dará a conocer hoy el dato de la inflación registrada durante la segunda quincena de enero, que se prevé en 7.9% ante la escalada de precios de primera necesidad.

Con el dato de hoy, se conocerá la dimensión que tuvo la inflación durante la llamada “cuesta de enero”, en donde tradicionalmente aumentan los precios de productos y mercancías, pero en esta ocasión el alza será mayor ante el repunte que se tuvo en los últimos días.

Las amas de casa son las que mejor conocen el impacto de la inflación, puesto que el gasto familiar cada día alcanza menos para adquirir los productos de la canasta básica, entre los que destaca el precio del huevo que en algunos sectores de Ciudad Victoria se ha cotizado en 90 pesos el kilogramo.

Otro de los productos de primera necesidad que se han encarecido por la inflación registrada durante enero de 2023 fue la tortilla, puesto que en la actualidad se cotiza en 24 pesos el kilogramo, pero no se descarta que se siga incrementando hasta alcanzar los 27 pesos antes de concluir febrero.

Por otra parte, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que dirige Victoria Rodríguez Ceja, también dará a conocer hoy el esperado aumento de la tasa de referencia, luego que la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó en 25 puntos base el interés para mantener el ritmo de inversión.

Varios analistas financieros coincidieron en señalar que Banxico también aplicará una alza de 25 puntos base a la tasa de referencia, puesto que se requiere atraer capitales de inversión para lograr la recuperación de la alicaída economía del país, además de la generación de empleos directos ante la caída de los mismos a principios del año.

La gobernadora de Banxico, Rodríguez Ceja considera necesario seguir con las alzas de las tasa de referencia, sobre todo cuando la inflación parece no ceder a pesar del programa implementado por la administración de López Obrador, entre los que destaca el subsidio a las gasolinas.

