Las mejores predicciones de Nana Calistar llegan para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 6 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, hay posibilidades de mejoras laborales o de cambios en cuento a trabajo o domicilio, cualquier cambio ayudará mucho a que cambie o haya movimientos en tu destino para mejorar en muchos aspectos en este segundo mes del año.

También podrías iniciar una relación o sentirás necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada y pasarla verdaderamente mal.

Ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad estás en un proceso de maduración muy fuerte y podrías desarrollar actitudes muy fuera de lugar.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso.

Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú.

Se cancela salida de último momento y te invitarán a nuevo evento social.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, en tu trabajo te sentirás muy bendecido; sin embargo, una mala cara de compañero o compañera podría dañarte tu día.

Es posible que en estos días por medio de una amistad llegue una persona que te hará vibrar y volver a sentir la necesidad de amar, disfruta el momento y lo que tenga que durar.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, muchos cambios que te podrían dañar demasiado si sigues el mismo camino que te ha afectado, nuevos cambios generan nuevos resultados, cambia la estrategia si algo ya no te está funcionando, sea relación trabajo o amistades.

Manda al chorizo personas hipócritas que ladran a tus espaldas, pero no saben dar la cara cuando hay que enfrentarlas o ponerlas en su lugar.

Si tienes pareja podrías encontrar mentiras y podrías cansarte de eso, ten calma, toma aire y reflexiona, sabrás tomar la mejor decisión.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, inicia la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más fuertes del zodiaco y eso se debe a que has aprendido de cada una de tus caídas.

Vienen días en los cuales la vida te dará una gran sorpresa en el terreno del amor y de los negocios. No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho.

Recibirás noticias de una amistad que se había alejado de ti. Llegará amor de una noche y un viaje inesperado está por aparecer y será con persona muy querida para ti.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, días en que comenzarás a sentir atracción por cierta persona que acaba de llegar a tu vida. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor.

Vienen días en los cuales el amor tocará tu puerta, pero también podría ponerte de malas, no confundas tus sentimientos ni la manera de ver la vida, relájate y toma el toro por los cuernos en cada cosa que realizar para que obtengas los resultados esperados.

En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de colitis y retención de líquidos y en esta etapa podrías subir de peso.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, una amistad nueva surgirá en próxima fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones.

Aprende amarte más que nunca y darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz, dile adiós a quien te daña y dale la bienvenida a tu vida a quienes en realidad vale la pena. Amistad del pasado te pedirá disculpas o intentará acercarse a ti.

No recurras a la venganza, la vida les dará el golpe que merecen, tu sueles cobrar muy caro las traiciones, pero no es momento de hacerlo.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprende a soltar y dejar ir, que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida.

Daté el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace mensa y no da el primer paso y tú ya lo disté no tienes que seguir ahí esperando.

Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si ya tienes una relación dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo así que es momento de ponerte las pilas. Descubrirás mensajes que te afectarán o dolerán en el alma.

Movimientos en los dineros se aproximan, podrías salir premiado en una rifa o llegarte un dinero que te debían cuando menos esperes.

Suelta y deja ir eso que te afecta, te hace daño o quita el sueño, ya que no es algo digno de ti. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, en cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores.

Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores, quizás estés estresado o estresada por una noticia que llegará a ti y no sabrás de qué manera actuar.

No vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es, en la medida que avances y seas más positivo o positiva lograrás consolidar tus sueños.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si es necesario cambiar de amistades hazlo, quizás necesites de eso para renovarte en aspectos de relaciones sentimentales y de amistades.

Ten mucho cuidado con cambios de última hora en el amor que podrían salir de tu zona de confort, el mes de marzo se presta perfecto para que logres sueños y metas y comiences a consolidar eso que tanto has soñado y por mil razones no has cumplido.

Date la oportunidad de divertirte y no te cierres a nuevas oportunidades en tu vida, recuerda que vida solo una y muy corta así que aprende a vivir y disfrutar al máximo.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, amores muy marcados en estos primeros meses del año, pero también una traición muy fuerte por parte de quien quieres mucho.

Vienen días en los cuales deberás de cuidar mucho tus sentimientos y no exponerlos demasiado, esta luna llena te pone muy tenso y pensativo sobre tu pasado, si no aprendes a soltar todo eso no lograrás avanzar en nada en tu vida. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas.

Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos.