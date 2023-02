En el cine hay actores que tienen historias dignas para ser convertidas en guiones y llevarlos a la pantalla grande. Si bien todos conocen la vida de grandes estrellas, en ocasiones aquellos que dieron vida a personajes secundarios son olvidados, como es el caso de Pedro González González, un histrión con sangre mexicana que triunfó en Hollywood a pesar de que no sabía leer, logrando trabajar con importantes celebridades de la industria estadounidense.

El actor era mexicoamericano y fue muy conocido en las décadas de los años 50 y 60, debido a que apareció en diferentes programas de televisión y películas, las más recordadas aquellas que hizo con John Wayne, una de las estrellas estadounidenses que trabajó junto a Pedro Armendáriz en «The Conqueror», la llamada película maldita. González González fue uno de los primeros artistas latinos en adquirir popularidad en el mercado anglosajón, pues con sus personajes cautivó a la audiencia de aquella época.

Pedro González González no sabía leer y triunfó en Hollywood

El histrión y cómico nació el 24 de mayo de 1925 en Aguilares, Texas, en Estados Unidos, tenía ascendencia mexicana, debido a que fue hijo un trompetista mexicoamericano y una bailarina española que había crecido en México. Desde que era muy pequeño comenzó en el medio artístico, ya que se unió al show familiar llamado «Las Perlitas», por lo que con tan sólo 7 años dejó la escuela, así que no aprendió a leer ni escribir, algo que no le impidió formar una carrera muy exitosa durante los próximos años.

De acuerdo a varios registros, Pedro memorizaba todas las líneas de su guion después de que le leyera el libreto su esposa, Leandra, con la que se casó en 1942. Su familia afirma que si un director quería hacer un cambio en la trama le tenían que señalar que era lo que iba a decir o bien darle «la situación» para que él improvisara durante la escena. Al parecer, este no fue un problema para que los cineastas y productores lo incluyeran en sus proyectos, debido a que sumó casi 90 créditos tanto en la pantalla grande y chica.

A pesar de que por un tiempo sirvió al Ejército en la Segunda Guerra Mundial como chofer en los Estados Unidos, González González retomó su carrera artística dando shows, de lo que ahora se conoce como stand up, a la comunidad de habla hispana, sin embargo, después cambió el formato al inglés y se popularizó más rápido, llegando en 1953 al concurso del programa de televisión «You Bet Your Life», conducido por de Groucho Marx, en donde gracias a su comedia conquistó al público y a los productores.

John Wayne vio su aparición en el programa y lo eligió como su compañero cómico en algunas películas entre ellas «The High and the Mighty», «Rio Bravo» y «Hellfighters»; asimismo estuvo en la cinta «Hook, Line & Sinker», estelarizada por el humorista Jerry Lewis. Los programas «The Adventures of Ozzie & Harriet», «Gunsmoke» y «Wanted: Dead or Alive», también contaron con su participación, por lo que fue muy popular en Hollywood, mientras que en México y América Latina pocos lo conocieron.

Fue criticado por usar estereotipos de los latinos

Aunque fue uno de los principales rostros latinos en el cine y la televisión, años después, Pedro González González fue duramente criticado debido a que muchas personas consideraron que con sus personajes perpetuó los estereotipos negativos sobre los hombres hispanos. No obstante, figuras como el director «chicano» Edward James Olmos, y su nieto, el actor Clifton Collins Jr., salieron en su defensa y destacaron el trabajo que hizo en Estados Unidos.

Pedro González González murió el 6 de febrero de 2006 en Culver City, California, por lo que este día se conmemoran 17 años de su partida. El actor mexicoamericano tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood ubicada en el lado oeste de la cuadra 1500 de Vine Street, asimismo, su legado lo continúa con su nieto Clifton Collins Jr. que ha trabajado en películas como «Jockey» (2021), «187 código de la muerte» (1997) y «El juego perfecto» (2009).