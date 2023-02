CD. VICTORIA, TAM.- Un 25 por ciento de la población en esta zona centro de Tamaulipas aún se resiste ser vacunado, aunque de acuerdo al reporte de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno en esta capital, muchos antivacunas al sentir los efectos del Covid-19 cambiaron de opinión y comenzaron a recibir la “inoculación”.

Marggid Rodríguez Avendaño destacó la peligrosa tendencia que por fortuna ha ido a la baja, de no administrar las vacunas indicadas por los organismos de salud mundial a la población adulta, joven o hasta niños, influenciada por una campaña global de los denominados “antivacunas”, basada en la creencia de que son dañinas e innecesarias, provocó graves consecuencias, toda vez que vacunarse no es una opción personal, puesto que no sólo afecta a un individuo, sino que expone a graves consecuencias, incluida la muerte, a todos quienes le rodean.

“Ya se están vacunando, de hecho, algunos antivacunas, que no decimos su nombre por razones obvias, ya decidieron recibir la vacuna, porque muchos sintieron los efectos del Covid-19, estuvieron hospitalizados, hace meses algunas personas o año y medio, quienes no apoyaban la vacunación se dieron cuenta de las defunciones y cambiaron su opinión”, aseveró.

Acepto que todavía hay personas que cuestionan la efectividad de las vacunas, a pesar de que se ha dicho podrían ayudar a poner fin a la pandemia por Covid-19 y a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que son el mayor avance contra las enfermedades en la historia de la humanidad. (Ramón Mendoza)