El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción global al partido Morena por 551 mil pesos, por diversas irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña al cargo de Senaduría, correspondiente al Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023 en el estado de Tamaulipas.

Adicionalmente, determinó sancionar a los ciudadanos José Francisco Chavira Martínez y Mario Alberto López Hernández con la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos o, en su caso, la cancelación del registro por no presentar sus informes de precampaña.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera Velázquez, subrayó que, si bien no se registraron precandidaturas por ninguno de los partidos políticos, se detectaron actividades que implican gastos y, por lo tanto, se emitieron oficios de errores y omisiones para que pudieran aclararlos.

Agregó que Morena, aunque emitió una convocatoria para la selección de su candidatura, no registró precandidaturas, es así que personas que buscaban la candidatura de este partido realizaron diversas actividades para obtenerla, lo que se considera como actos de precampaña; sin embargo, el partido no los había inscrito como tal en el Registro Nacional de Candidatos.

Incluso, destacó Rivera, “uno de los precandidatos presentó su informe de gastos al partido, pero éste ya no pudo registrar estos gastos en el apartado correspondiente del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), dado que no había registrado ninguna precandidatura y es por esta omisión de presentar un informe de esos gastos se imponen las sanciones correspondientes”.

Dilación de los partidos políticos afecta proceso de fiscalización

En seguida, la Consejera Carla Humphrey se pronunció a favor de la sanción al partido Morena y justificó que, cuando un partido político presenta el informe a requerimiento de la autoridad de manera extemporánea y diversa a la prevista en la normatividad, como en este caso, se obstaculiza la labor de fiscalización.

“Si bien se estuvo, por parte de la autoridad, en condiciones de revisar el referido informe a la luz de los hallazgos arrojados por las diligencias de verificación desplegadas, hubo una dilación innecesaria que pudo haber comprometido o afectado la revisión de la autoridad. Es decir, se reconoce que se entregó el informe, pero que se hizo tarde y por una vía distinta a la cual debía entregarse”, por tanto, pudo afectarse la revisión de la autoridad o las etapas del proceso de fiscalización.

Partidos tienen la obligación de registrar precandidaturas

La Consejera Adriana Favela llamó la atención de que, en esta ocasión, se impone la misma sanción económica correspondiente a la omisión de presentar el informe y en su opinión “no hay una omisión como tal, porque sí se presentó, pero de manera extemporánea”.

Cuestionó el hecho que los partidos políticos no registren a personas en las precandidaturas, pero finalmente sí como candidatas ante los órganos electorales. “Que esa precandidatura haga gastos o no, eso ya es otra cosa, pero sí tiene que haber un registro de una precandidatura, porque entonces ¿de dónde salen las personas que finalmente se registran como candidatas y candidatos a los cargos de elección popular?, no salen de la nada”, apuntó.

Partido político pretende “darle la vuelta” al modelo de fiscalización

Al intervenir, la Consejera Claudia Zavala criticó que el informe presentado por Morena “en lo ordinario” se declarara en ceros, pero con pólizas de gasto, una situación que es contradictoria ya que, si se declaran cero gastos es porque, en verdad, no se hicieron actividades; sin embargo, en este caso se declaran cero gastos, pero se incluyen posteriormente pólizas, lo que debilita el cumplimiento del objetivo de un sistema en línea, revisar todo el gasto, el origen, el uso y el destino del recurso.

Con esta práctica, recalcó, se pone en riesgo todo un modelo de fiscalización y todo un sistema al “querer darle la vuelta”. Por lo anterior, acompañó la sanción, pero se separó de la calificación de esta falta porque consideró que la conducta pone en riesgo y concreta “la imposibilidad de la trazabilidad de seguimiento de los recursos”, por lo tanto, debería ser grave especial.

Fiscalización debe ser en tiempo real

El Consejero Ciro Murayama cuestionó al representante del partido Morena quien aseguró que presentaron el informe de precampaña, “si cumplieron cabalmente, ¿en qué momento abrieron una contabilidad para su precandidato en el Sistema Integral de Fiscalización ?, ¿cuál fue esa contabilidad?

La respuesta, seguramente habría sido algo jabonosa, pero yo les voy a decir, puede rastrearse el SIF y no hay una sola contabilidad correspondiente a ese precandidato, porque Morena no la abrió, que es quien tiene la obligación y la oportunidad, por supuesto, de registrar a sus precandidatos a efecto de que esta autoridad haga la fiscalización” y secundó a la Consejera Zavala al apuntar que la fiscalización se realiza en tiempo real, hacer lo contrario, es atentar en su contra.

Se detectó práctica infractora inédita

Al referirse a este caso concreto, la Consejera Dania Ravel apuntó que “sí nos presenta una conducta infractora novedosa que debe ser digna de preocupación. Si se está diciendo específicamente que se conocen las reglas de fiscalización por parte de los partidos políticos», la pregunta que surge es ¿por qué no se cumplieron en este caso concreto?

“Sí parece un ánimo de tratar de confundir a la autoridad, de tratar de evadir que se haga realmente una fiscalización adecuada y, creo que por eso, el proyecto es correcto cuando establece una propuesta -de sanción- equivalente al 30% del gasto”, planteó. Además, coincidió con la Consejera Zavala al calificar la conducta como grave especial, porque el daño que puede generar en el trabajo de fiscalización podría ser mayor.

Generan muestra aleatoria para verificación de documentación electoral

En otro punto de la sesión, se realizó el procedimiento muestral para la verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y la certificación de las características y calidad del líquido indeleble, del Proceso Electoral Extraordinario de una Senaduría de Tamaulipas 2023.

El Consejero Martín Faz, presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, explicó que se obtuvo una muestra aleatoria de casillas que se usará para realizar la verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y la certificación de las características y calidad del líquido indeleble a utilizarse en la elección extraordinaria.

Luego del procedimiento, a través de un muestreo aleatorio simple, se obtuvo una muestra de cuatro casillas por cada uno de los nueve distritos electorales de Tamaulipas, en las que se llevará a cabo el proceso de verificación.