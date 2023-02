Durante las últimas horas los nombres de Maxine Woodside y el de Ana María Alvarado han encabezado las listas de tendencias en las distintas plataformas digitales debido a que ambas conductoras dieron a conocer su polémica ruptura laboral después de más de tres décadas trabajando juntas y por ello los seguidores del icónico programa llamado “Todo para la mujer” se han cuestionado cuáles fueron los motivos que originaron el fin de la amistad entre ambas conductoras, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue Ana María Alvarado quien anunció la tarde del martes 31 de enero que su etapa en “Todo para la mujer” había llegado a su fin asegurando que Maxine Woodside la había corrido porque simplemente “ya no la quería” por lo que la conductora se mostró consternada por haber perdido un proyecto a que le dedicó 32 años de su vida.

Tras las declaraciones de Ana María Alvarado, Maxine Woodside salió a dar la cara y realizó un video donde aseguro que las palabras de su compañera de emisión son completamente falsas pues “Anita la más bonita” no fue despedida y sigue teniendo su lugar en el programa, no obstante, adelantó que ofrecerá todos los detalles sobre esta situación en la próxima emisión de su espacio radiofónico y hasta el momento todavía no hay una respuesta de la también colaboradora de “Sale el Sol”.

EXCLUSIVA | 💬 Es completamente falso que hayamos corrido a Ana María Alvarado, tiene su lugar en Todo para la Mujer y la esperamos el próximo martes: Maxine Woodside pic.twitter.com/jkhs9fFPPU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 31, 2023

¿Qué originó la ruptura laboral de Ana María Alvarado y Maxine Woodside?

Una de las principales hipótesis de la ruptura laboral de Ana María Alvarado y Maxine Woodside apunta que “La Reina de la Radio” no estuvo muy conforme con el manejo que su compañera de emisión le dio a la noticia de la muerte de su hijo, Alejandro Iriarte, quien falleció el pasado mes de noviembre, sin embargo, la también colaboradora de Imagen descartó esta posibilidad durante una entrevista.

“No tiene nada que ver esa noticia, porque, incluso, las decisiones estaban tomadas antes. Los cambios se iban a hacer desde noviembre, lamentablemente sucede todo lo de su hijo… entonces no es eso”, señaló Ana María Alvarado, quien mencionó que posiblemente se ganó el odio de Maxine Woodside por los ataques que recibió en redes sociales cuando se anunciaron los cambios en “Todo para la mujer” en los que solo le dieron un día de participación a la semana.

“Tal vez está molesta por los ataques en redes, que yo no coordiné, que así se dieron, y que agradezco el apoyo de ustedes, mis compañeros de muchos lados”, señaló Ana María Alvarado.

Es importante señalar que Maxine Woodside ha referido que fue la propia Ana María Alvarado la encargada de decidir que solo estaría una vez a la semana en “Todo para la mujer”, por lo que habrá que esperar para ver cuál es el desenlace de esta historia y para descubrir quién está diciendo la verdad.