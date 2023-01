El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y su homólogo de Corea del Sur se comprometieron el martes en Seúl a reforzar las maniobras militares conjuntas y la cooperación en materia de seguridad ante las crecientes amenazas de Corea del Norte.

Corea del Sur quiere reforzar los acuerdos con Washington tras un año en el que Corea del Norte se declaró una potencia nuclear «irreversible» y realizó una prueba de armas prohibidas casi cada mes.

En esta rueda de prensa, Lloyd Austin ha declarado que el gobierno estadounidense está dispuesto a utilizar armas nucleares para defender a Corea del Sur. El jefe del Pentágono destacó el «férreo» e «inquebrantable» compromiso de seguridad que Estados Unidos tiene con Corea del Sur.

«Ahora tenemos 28 mil 500 efectivos en Corea del Sur, lo cual demuestra nuestro compromiso inquebrantable», añadió

Estados Unidos y Corea del Sur también acordaron «ampliar y reforzar el nivel y la escala» de las maniobras militares conjuntas, a la luz de las «continuas provocaciones» de Pyongyang, incluida una reciente incursión de un dron, dijeron en un comunicado.

Las tensiones militares en la península coreana se intensificaron bruscamente en 2022, cuando Corea del Norte llevó a cabo un número récord de pruebas armamentísticas, incluido el disparo de un misil balístico intercontinental avanzado.

Pyongyang envió cinco drones a través de la frontera el 26 de diciembre, el primer incidente de este tipo en cinco años, lo que llevó a Seúl a enviar aviones de guerra.

Austin y Lee acordaron «seguir ampliando y reforzando la escala y el nivel de los ejercicios y simulacros combinados de este año», declaró Lee en una rueda de prensa en Seúl.

Una medida necesaria debido a «los cambios en el entorno de seguridad, incluidos los recientes intentos de Corea del Norte de mejorar sus programas nuclear y de misiles», afirmó.

Los dos aliados en materia de seguridad realizarán un ejercicio en febrero para mejorar la comunicación sobre «disuasión y opciones de respuesta» a las amenazas nucleares de Pyongyang.

Cualquier ejercicio militar conjunto de Estados Unidos y Corea del Sur enfurece a Pyongyang, que los ve como un ensayo para una invasión y ha respondido a menudo con amenazas y maniobras propias.

Austin está visitando Seúl por tercera vez como secretario de Defensa y se ha reunido tanto con Lee como con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol.

Yoon sugirió este mes que su país considerara la posibilidad de adquirir sus propias armas nucleares, la primera vez en décadas que un presidente surcoreano en ejercicio plantea esta idea.

Sin embargo la administración de Yoon se retractó de esos comentarios, subrayando que Corea del Sur apoya la no proliferación nuclear.

Yoon pidió el martes a Austin nuevas consultas «para idear un sistema de disuasión ampliado eficaz y sólido que pueda calmar la preocupación de la opinión pública surcoreana por las crecientes amenazas nucleares de Corea del Norte», informó su oficina en un comunicado.

Austin reiteró el martes el compromiso de Estados Unidos con la llamada disuasión ampliada, afirmando que los recursos militares estadounidenses, especialmente las fuerzas nucleares, disuaden los ataques contra los aliados.

Los compromisos incluyen «toda la gama de capacidades de defensa estadounidenses, incluidas nuestras capacidades nucleares convencionales y de defensa antimisiles», afirmó.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, pidió recientemente un aumento «exponencial» del arsenal nuclear de su país, incluida la producción masiva de armas nucleares tácticas y el desarrollo de nuevos misiles para contraataques nucleares.

Según Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, la visita de Austin tiene como objetivo «aliviar las crecientes preocupaciones entre el público y los políticos surcoreanos sobre si se puede confiar en Estados Unidos en su disuasión ampliada contra las amenazas nucleares de Corea del Norte».

