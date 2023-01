La aplicación de mensajería instantánea más usada en México y el mundo es WhatsApp. Esta actualmente sorprende constantemente a sus usuarios debido a las impresionantes actualizaciones implementadas por Meta, esto con el fin de reforzar la seguridad y la privacidad de la plataforma. Esto implica que cada cierto periodo, ciertos equipos con un hardware más antiguo no permitan que el sistema operativo se renueve y por ende, que el programa no pueda mejorar su interfaz. Entonces los dispositivos móviles más rezagadas se van aumentando a la lista. Le afecta a todas las marcas, Apple, Motorola, Samsung, Huawei, LG, ZTE, etc.

Para el 31 de enero WhatsApp dejará de funcionar en varios dispositivos. Esto implica que no podremos ver las novedades que saque la aplicación, además de que —aunque no sea inmediato— dejará de funcionar tarde o temprano. Te hemos hecho una lista con los siguientes equipos:

Apple

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5, LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Enact

LG Lucid 2

Huawei y ZTE

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand Memo

ZTE Grand S Flex

Otros dispositivos móviles