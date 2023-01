Por la noche de este viernes la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó a través de un comunicado el rescate del niño Anthony Tadeo Nuñez Trejo, conocido cariñosamente como «Teo», el menor de edad fue liberado por sus captores en la comunidad Las Pilas del municipio de Morelos, vecino a la capital de Zacatecas.

«Teo», fue secuestrado durante el 20 de diciembre del 2022 en la comunidad Chaparrosa en el municipio de Villa de Cos, en Zacatecas, en un primer momento se habló de una desaparición forzada de la libertad, por lo que los habitantes realizaron varias manifestaciones.

A mediados de enero, el fiscal Francisco Murillo confirmó que la búsqueda del menor estaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Secuestro, ya que había existido una solicitud económica de rescate por el menor hacia el padre de familia, quien le había ocultado esta situación a las autoridades y a su familia, por ello se retrasaron las indagatorias.

Al menos una decena de cateos se realizaron en Zacatecas y San Luis Potosí, entidad donde fue localizada la camioneta presuntamente utilizada para secuestrar al menor. Esta noche el pequeño Teo se encuentra bajo la protección de las autoridades esperando reunirse con sus padres.

Con movilizaciones, familiares y amigos reforzarán reforzar búsqueda

Durante los días que «Teo» estuvo desaparecido, sus familiares y amigos realizaron movilizaciones en la entidad Zacatecas para exigir a las autoridades que reforzarán la búsqueda para localizar al menor y también para pedir un alto en las desapariciones. Los manifestantes quemaron llantas y colocaron tractocamiones para impedir el tránsito en las carreteras que comunican Zacatecas con Aguascalientes, San Luis Potosí y la Carretera Federal 54 con dirección a Saltillo, a la altura del municipio de Morelos.

En entrevista con Sofía García, para República H, Eduardo Núñez, primo de Tadeo, declaró que de la camioneta encontrada dos días después de la desaparición del pequeño, las autoridades estatales no tienen ningún registro de su procedencia o de a quien pertenezca. «Nos dedicamos a la agricultura, somos agricultores no nos metemos con nadie no teníamos pleito con nadie en concreto, no sabemos quién fue capaz de haber hecho semejante cosa».