AGENCIAS

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el 2022 los ladrones de automóviles atacaron a 2 mil 43 personas en Tamaulipas, de acuerdo a la estadística que da a conocer la Fiscalía General de Justicia en la entidad, se resalta que el municipio de Victoria tiene el segundo lugar con 364 atracos de este tipo.

El primer lugar en robos de autos lo tiene la zona de Reynosa con 1015 denuncias recibidas, le sigue Victoria con 354, Tampico con 232, Matamoros con 173, Nuevo Laredo con 163 y en último lugar está Mante con 96.

Por lo anterior la FGJT llama a la prevención, exhortando a los automovilistas a utilizar algún dispositivo o sistema de posicionamiento global en el vehículo y sugiere no cargar con la documentación del vehículo, no dejar el auto en marcha, haya o no personas en el interior.

La misma fuente pidió comenzar con el trámite de reporte de robo dando aviso de inmediato a la policía a través del 911. Se requiere tener el número de placas, marca y modelo, número de motor y serie.

Hay que acudir de inmediato a levantar la denuncia correspondiente, solicitar la generación del reporte de robo y obtener una copia auténtica (certificada), la cual se entrega a la aseguradora de autos para tramitar las coberturas correspondientes.