Evocando la irreverencia ética, necesaria y posible, salimos a escena en este espacio abierto a la reflexión serena aunque de entrada sea perturbadora, ello con la finalidad de plasmar un análisis serio sobre el acontecer del momento en la arena educativa donde los mentores, han sido siempre pilares insustituibles aunque incomprendidos y hasta satanizados por algunos sectores de la sociedad o de las esferas del poder público.

De entrada, vimos cómo, durante más de dos décadas, los incomprendidos educadores, defensores , baluartes y víctimas, navegaron contra corriente de las cúpulas ya del PRI, ya del PAN o de los dos junto con ese anexo aún llamado PRD y con la complicidad y complacencia de la representación sindical, pesado lastre, tanto nacional como seccional, y llegó la esperanza de cambio con la ola Obradorista, sin embargo, y aun cuando haya sido importante, en muchos casos, dieron la reinstalación de los cesados tanto por defenderse de los nocivos efectos de la Reforma educativa de Peña Nieto, como de otras medidas dictadas por el ala neoliberal , que no descansa.

Me causaba sorpresa, apenas en días pasados, de la reinstalación de un antiguo maestro de la CNTE y del CEND del SNTE, el Profesor José González Figueroa, por motivos de oponerse al pago con tarjeta bancaria de sus emolumentos y claro ello como producto de la lucha legal y política de este importante sector del magisterio democrático, sin duda, ¡Vergüenza para la SEP federal!

Hoy como lo sabemos y nos lo presumen, todo seguirá la ruta legal, en un entramado lleno de simulación, porque el tentáculo de la corrupción, según lo cita nuestro propio Presidente, es un monstruo que se sigue combatiendo y sin embargo se mueve.

El momento actual en el sector educativo nacional, en donde no hay aun Planes y programas acabados 2022, puesto que siguen en construcción y quien cree que serán los constructores del mismo, sin duda los educadores, que siguen sosteniendo la política educativa del país, pero bueno, ya veremos por allá por Agosto, que fue lo que arrojó tal construcción que se viene dando desde los Consejos Técnicos Escolares y los Talleres de formación con ese propósito, en fin, conceptos- moda del quehacer escolar, que arrojen el Plan de Estudios y los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar……. Porque primero fue, el niño al centro, luego dotarlo de humanismo y hoy es la comunidad al centro. Y el maestro, buen motor pero aún falta que se le aceite de brillo….¡Ojalá y el próximo sexenio no le demos otro cariz de maquillaje a lo que se construya en este!

MIENTRAS TANTO EN LA ENTIDAD…..

Con la llegada de la IV T a la entidad, en parte por el hartazgo de una sociedad hastiada por el saqueo del gobierno que aun subyace en la memoria , y en parte por la esperanza de que llegase algo mejor para nuestro estado, en el caso del rubro educativo, llego una mujer inteligente, Lucia Aimé Castillo Pastor, que ha transitado por ese sector en los ámbitos federal y estatal, y que le tocó un escenario complicado, herencia maldita, por el mal uso de los recursos públicos, y la discrecionalidad con que se operó la asignación de plazas en donde la mayoría de las mejores fueron asignadas a funcionarios de la administración anterior, la limitante de presupuesto, el nulo canje o compactación de horas, los cambios de adscripción, lo distante del pago de salarios violatorio de derechos laborales, un contratismo galopante que extinguió la plaza base y redujo a su mínima expresión, logros y conquistas, y una aberrante asignación de claves de último minuto que han metido en un embrollo y parálisis al sector educativo de la entidad, pero nadie ha respondido por ello ni se han fincado responsabilidades o aplicado sanciones aún .

Sin duda no lo hicieron solos, pues en ello participó de manera cómplice, la representación sindical que se fue, la más oscura y cínica, que hayan tenido los educadores, claro sin conceder brillo alguno a sus antecesores, pues al menos los últimos quince años han sido de claroscuros decrecientes para los trabajadores de la Educación.

Por ello es importante que el recién electo Comité Ejecutivo Seccional “haiga sido como haiga sido” tome el toro por los cuernos y no rompa con la esperanza que este proceso “democrático” -del cual hablaremos en próximas entregas- dio a la mayoría del magisterio, y con talento más que con bravuconadas, con propuesta y firmeza , pero con resultados para la totalidad del gremio, cumplan las aspiraciones de reivindicación y justicia para el colectivo y no solo de manera sectaria para la minoría que votó por ellos y a propósito, ¿Por qué no involucrar en la representación a las huestes de Naif Hamsho?, simple pregunta por aquello de la inclusión y del discurso: todos somos Snte….y nos leemos en seguida, cuando salgamos a escena…hasta la próxima.