Por José Luis Castillo

El bajo interés de la población en el proceso eleccionario que se registra en Tamaulipas para ocupar la vacante que dejó el senador Faustino López, (+) requiere de un ajuste en las actividades proselitistas para llamar la atención de los ciudadanos y de esta manera lograr que los electores acudan a las urnas el próximo 19 de febrero.

Por lo pronto se habla de un debate entre los suspirantes a suplir al senador fallecido en un accidente automovilístico y por lo menos dos de ellos del partido Verde, Manuel Muñoz Cano, ex secretario de desarrollo Social y ex Secretario Privado de Egidio Torre e Imelda San Miguel, del PAN, ex diputada local y participe de las reformas abusivas a muchas leyes, han manifestado su interés de participar en este ejercicio democrático, del JR, José Ramón Gómez Leal, no se sabe nada sobre el tema.

La autoridad se dice lista y aun cuando dos de los aspirantes a la senaduría manifiestan su interés de participar en un debate, poco interés se ve de la autoridad electoral para llevar a cabo esta acción democrática que mucho serviría para saber que traen en el morral, conocer sus propuestas y saber si en verdad merecen llegar a este cargo de elección popular.

Por lo pronto, son dos lo que han dicho que si, son dos los que se han manifestado a favor del debate que es contemplado por la ley y vaya que es necesario porque a pesar de los días transcurridos a pesar de los esfuerzos de sus estrategas, poco o nada logran despertar el interés de participación menos penetrar en la población que hasta la fecha permanece apática ante este proceso que se nota sólo por la veda que existe de ahí pal real, nada se ve, nada se nota.

Por lo pronto vale decir que el JR, sigue su agenda en la que se establece que estará en el Municipio de San Fernando este día para sostener una reunión de trabajo con amigos en carboneras en donde se reunirá con los integrantes de la cooperativa de pescadores de Carbajal y posteriormente se reunirá en un hotel de la cabecera municipal con un grupo de amigos.

Manuel Muñoz y Gustavo Bustos, no tienen agenda pública hoy, pero si dejaron bien puesta su postura en relación al famoso debate, ¿a que le temen?, porque hay que recordar que también en la pasada elección las cosas fueron así, en esa ocasión hicieron todo lo posible e imposible para evitar que, Ismael García Cabeza de Vaca, el senador cachondo asistiera a ese ejercicio, incluso hasta las amenazas llegaron sino pregúntele a Oscar Martin Ramos, curiosamente ahora si quieren y exigen con Imelda San Miguel este foro, veremos.

DOS. – El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Guillermo Mendoza Cavazos no para en sus actividades y continúa reposicionando a esta institución educativa ahora participó en la XXX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en donde se eligió a Luis Armando González Plasencia, como nuevo titular de esta prestigiada Asociación.

La reunión se realizó en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES en la Ciudad de México, a donde asistieron los titulares de las principales universidades e instituciones de educación superior de todo el país.

Guillermo Mendoza Cavazos, intercambio experiencias de trabajo con los rectores de otras universidades del país y además felicitó al nuevo dirigente nacional, a quien convocó a la suma de esfuerzos para el fortalecimiento de la educación superior y contribuir en el desarrollo del país.

La ANUIES está conformada por doscientas once universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país y desde su fundación en 1950, la asociación ha participado en la integración de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana.

TRES.- Se registra el primer cambio en la estructura del Congreso Estatal, sale el titular de esa oficina afín a acción nacional que propicio todo tipo de ataques en contra de los legisladores de MORENA y entra otro menos peor que ojalá de él ancho porque de entrada poco o nada tiene que ver con los medios, tampoco conoce a los representantes de prensa escrita, digital, Radio y Televisión, eso sí muy bien recomendado pero creo que no a la altura de lo que realmente se necesita en este tiempo de convulsiones legislativas.

Por cierto, que el nuevo titular de prensa en el Congreso del Estado deberá estar atento y aplicar la barredora en sus oficinas, por aquello de la herencia maldita que le dejan, gente floja y alérgica al trabajo, pero muy afecta a los derechos laborales y a pelear jugosas compensaciones, ahí como en otros departamentos hay gente que entro con los que se fueron, fieles y leales a ellos que lo único que les sale bien es filtrar infamación de lo que ahí a diario sucede, aguas.

CUATRO. – El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del Mtro. Alfonso Cepeda Salas, llevó a cabo su LV Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, donde se expusieron los avances y desafíos de la organización.

El líder del magisterio a nivel nacional destacó que en los últimos años se ha logró reposicionar nacional e internacionalmente al SNTE como un actor gremial, educativo y social imprescindible para la transformación del país y hay que subrayarlo esto se ha logrado contrayendo acuerdos, no con bravuconadas ni gritos o sombrerazos.

Cepeda Salas refiere que en cuatro años de su liderazgo se ha consolidado la unidad nacional del SNTE, profundizado la democracia y renovado los compromisos con sus causas fundacionales.

Aseguró que hay avances inéditos, entre los más importantes el programa permanente de basificación, que al momento ha beneficiado a 755 mil agremiados, lo que garantiza certeza laboral, una de las principales demandas.

Otro logro, a destacar por la actual dirigencia es la renovación de secretarios generales en 31 secciones de la organización, a través del voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible, así como la entrega de Toma de Nota por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a todas ellas, con lo que se ha cambiado más de la mitad de las dirigencias del SNTE en el país.

“Debemos estar satisfechos de haber sentado las bases para la consolidación de una plena democracia, con respeto a la pluralidad y al derecho de todas y todos los afiliados de elegir a sus dirigencias en absoluta libertad. No hay más dedazos, ni imposiciones, ni manipulación, ni apropiación de grupo alguno, estamos dando fin al autoritarismo y patrimonialismo de personas y familias, porque el SNTE nos pertenece a todas y todos los agremiados. Una vez más los agoreros de la derrota han fracasado”, dijo.

Como parte del fortalecimiento democrático, en toda la República se realiza la Quinta Consulta Nacional para integrar el Pliego Nacional de Demandas 2023 que se entregará a la Secretaría de Educación Pública como ya se ha hecho en otras ocasiones y donde se toma en cuenta las peticiones de los maestros para encontrar respuesta de la SET en mayo próximo.

Ante 300 concejales e invitados el líder del magisterio también reiteró uno de los retos que tiene el SNTE, entre los que destacó la necesidad de corregir el funcionamiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), con el objetivo de acabar con injusticias y prácticas que vulneran los derechos laborales y frenan el desarrollo profesional de los trabajadores de la educación.

“Estamos empeñados en corregir las decisiones unilaterales de la USICAMM y sus pares en las entidades federativas sobre la regulación de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento”.

Cepeda Salas no se equivoca, sabe de política, de acuerdos y resultados que beneficien a los trabajadores, no como otros dirigentes que se quedaron en el pasado, que se quieren hacer ricos con dinero ajeno y espantar con bravuconadas, por eso es que el líder nacional subrayó la importancia de trabajar de la mano con el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya “que ha reconocido al magisterio con hechos. Confía en nosotros para consolidar las bases de un futuro con desarrollo, justicia social, equidad y bienestar para todas las mexicanas y los mexicanos, sin exclusión”.

CINCO. – Y para salir, buen inicio de fin de semana y la mejor manera de empezar el día con la raza felina, por aquello de acudir a diario al Tigre, una buena charla con el Doctor Víctor Mansilla, Alfredo Cadenas, Martín Salinas, Rafael Estrada, Fidencio Hernández, Gerardo Dipp, Adolfo González, y Juventino Alonso, lo cual me lleva también a recordar y felicitar el Dr. Víctor García del meritito Matamoros por su recién y merecido nombramiento como secretario de Salud en la tres veces Heroica.