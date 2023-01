AGENCIAS

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer que impuso una sanción a la Selección Mexicana, debido a una alineación indebida durante un encuentro del 2022.

La sanción se dio por la participación de Alejandro Zendejas en dos partidos amistosos, cuando no estaba autorizado para jugar con el Tri, al contar con la nacionalidad de Estados Unidos.

«La FIFA puede confirmar que ha impuesto una multa de 10 mil francos suizos a la Federación Mexicana de Futbol por infracciones del artículo 5 del Reglamento de Aplicación (RGAS) de los Estatutos de la FIFA tras la convocatoria del jugador Alejandro Zendejas. Además de la multa, todos los partidos (disputados por Zendejas con México) se declaran como perdidos. Según las disposiciones del RGAS, sin embargo, el jugador sigue habilitado siendo elegible para jugar con las selecciones de Estados Unidos», mencionó la FIFA en un comunicado que fue replicado por Mediotiempo.

La sanción implica que los partidos en los que jugó el futbolista se determinaron como perdidos, además de tres más en donde jugó con la Sub-23.

Zendejas no podía jugar con el Tri porque no realizó el cambio de nacionalidad, ya que había jugado un torneo oficial con la Selección Juvenil de Estados Unidos y para poder representar a México tenía que solicitar autorización, cosa que no hizo invalidando el reglamento de la FIFA.

Fue en un partido contra Ecuador en 2021 y otro más ante Guatemala en 2022 donde Zendejas participó.

Hasta el momento, el futbolista sigue sin hacer el cambio necesario para poder representar al Tri, por lo que Estados Unidos lo convocó para un campamento que tendrán en los próximos días.