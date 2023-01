Tuvieron que pasar 16 días para que saliera a la luz el nombre de quién podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez para este 2023. Así lo dio a conocer el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) quienes indicaron que se hará una pelea previa para saber cuál de los dos aspirantes puede enfrentarse al jalisciense.

Sí bien el equipo de Canelo Álvarez indicó que su objetivo para este año es internacionalizar la carrera del pugilista intentando obtener peleas al otro lado del mundo como Japón o Australia. Hay que recordar que el CMB también está a cargo de organizar varios de los encuentros eliminatorios, por lo que también deben esperar a lo que dicte el consejo para comenzar a trabajar en una nueva agenda.

Desde el 2022 se dijo que el boxeador mexicano tendría planeadas 2 peleas: una en mayo y la otra hasta el mes de septiembre, como es costumbre para los representantes de México quienes conmemoran el Día de la Independencia de México.

No obstante, Saúl Álvarez se había mantenido sumamente alejado de los reflectores intentando no revelar cuál sería su siguiente rival, pero el CMB no guardó el secreto y lo hicieron público aunque no se ha definido aún una fecha en concreto.

¿Quién sería el rival de Canelo Álvarez en este 2023?

Según palabras del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, el boxeador originario de Jalisco ya se está preparando para recibir su primera pelea de este año. Sin embargo, primero deberá estar pendiente del combate que tendrá el estadounidense Caleb Plant contra el también estadounidense, pero con ascendencia mexicana, David Benavides.

Ambos aspirantes sostendrán una intensa pelea el próximo mes de marzo y será en ese momento cuando se defina al próximo retador de Saúl Canelo Álvarez quién estará de vuelta en el ring luego de algunos meses de ausencia donde atendió varios compromisos personales.

«Nosotros tenemos la pelea entre David Benavídez y Caleb Plant, el ganador será el retador oficial (de Canelo) en el momento que sea apropiado. Lo que hicimos fue renar el título interino para permitir que el Canelo tuviera sus peleas que se realizaron en la yo pasado», indicó el presidente del CMB en conferencia.

Hasta ahora, Canelo Álvarez no ha dado alguna declaración sobre lo que piensa sobre su posible rival, aunque hay que destacar que ambos son viejos conocidos del jalisciense y esto podría darle cierta ventaja sobre ellos.