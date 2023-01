Fueron cuatro días los que estuvieron suspendidas todas las actividades en la Escuela Nacional Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto”. El pasado jueves 12 de enero, una joven estudiante de tan solo 17 años llamada Alexandra perdió la vida en las instalaciones de dicho plantel y desde entonces funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encontraban haciendo los peritajes correspondientes.

Después de concluidos los trabajos tras la muerte de la joven, la escuela que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó en sus canales oficiales que las actividades académicas tanto en Preparatoria como en Iniciación Universitaria quedarían restablecidas en su totalidad este lunes 16 de enero para ambos turnos.

En la mañana, las clases comienzan todos los días a las 07:00 horas en la Preparatoria Número 2, ubicada sobre el Circuito Interior Río Churubusco y Canal de Tezontle, en la alcaldía Iztacalco. Desde temprana hora, este día los estudiantes -algunos acompañados por sus padres- llegaron al plantel para retomar sus actividades académicas.

En la entrada de la escuela los jóvenes preparatorianos han dejado algunas flores y veladoras en memoria de Alexandra, quien tristemente murió cerca de las 07:15 horas del pasado jueves al interior del salón C 321 del edificio 3 de Ciencias. Sus rostros lucen desencajados, consternados, sobre todo porque el día de la tragedia, muchos de ellos denunciaron que hubo negligencia al momento de atender la emergencia.

Ese día, la joven se desvaneció estando en clases, cayó al suelo y convulsionó, dijo la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la UNAM. De acuerdo con la instancia, el médico de la Prepa 2 llegó de inmediato para atenderla pero ya en el aula solo confirmó que la chica ya no contaba con signos vitales.

La escuela fue desalojada por las autoridades educativas mientras llegaban a las instalaciones elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Afuera, los jóvenes lucían desconcertados, asustados, indignados y varios portando letreros con la palabra “negligencia”.

“La Prepa no hizo nada para ayudar a la chava. La chava estaba mal desde que entramos a clases y le estaba diciendo a las autoridades pero no hicieron nada. Llamaron a una ambulancia, y la ambulancia aparte de que tardó en venir, las autoridades no la dejaron pasar. Nos empezaron a desalojar en cuanto vieron que empezamos a pedir justicia por la chava (…) nosotros nos enteramos como a las ocho, pero eso pasó como a las siete”, dijeron un par de jóvenes a Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Media Group.