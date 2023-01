La noche de este 15 de enero se celebró la edición 28 de los Critics Choice Awards en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, California, y una vez más «Pinocho» del cineasta mexicano Guillermo del Toro se lleva a casa un galardón al triunfar en la categoría Mejor película animada.

La gala se encuentra entre las importantes de la industria, pues la Broadcast Film Critics Association reconoce a lo mejor del cine y la televisión entre actores, actrices, realizadores y producciones. Entre las favoritas destaca la cinta con la que Guillermo del Toro brilló en Netflix y se colocó como una de las más vistas de la plataforma de streaming.

“Pinocho” se lleva la anhelada estatuilla en la categoría Mejor película animada en la que competía con otras producciones como “Marcel the Shell with Shoes On”, “Turning Red” y “Pues in Boots: The Last Wish”. Además, estuvo nominada en Mejor Canción con “Ciao papa” y Mejor banda sonora con Alexandre Desplat.

Tras triunfar en los Globos de Oro 2023 como Mejor película de animación, el cineasta mexicano llega a los Critics Choice Awards destacando que las producciones animadas no sólo están destinadas al público infantil. Ambos eventos brindan un indicio de lo que podría destacar en los Premios Oscar de este año y “Pinocho” ya destaca entre las favoritas.

Ganadores en los Critics Choice Awards

Este año la ceremonia estuvo a cargo de la comediante Chelsea Jane Handler y además de “Pinocho”, destacó el galardón para Angela Bassett en la categoría Mejor actriz de reparto por la cinta “Black Panther: Wakanda Forever” en la que participan mexicanos como Tenoch Huerta.

Mejor actriz de serie limitada o película para televisión – Amanda Seyfried por “The Dropout”.

Mejor película de habla no inglesa – “RRR”

Mejor actriz de reparto en una serie dramática – Jennifer Coolidge por “The White Lotus”.

Mejor actor de reparto en una serie dramática – Giancarlo Esposito por “Better Call Saul”.

The incredible @NiecyNash celebrating her win for Best Supporting Actress in a Limited Series or TV Movie for Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story. #NiecyNash #CriticsChoice pic.twitter.com/iRyIFdrhwj — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión – Paul Walter Hauser “Black Bird”.

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión – Niecy Nash-Betts por “Mounstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia – Henry Winkler por “Barry”.

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia – Sheryl Lee Ralph por “Abbott Elementary”.

Janelle Monae se lleva el premio See Her que se otorga a las mujeres que abogan por la igualdad de género, interpretan personajes con autenticidad, desafían los estereotipos y superan los límites.

Tonight we honored @JanelleMonae with the @SeeHerOfficial Award, given to women who advocate for gender equality, portray characters with authenticity, defy stereotypes and push boundaries. #seeher pic.twitter.com/KWNCHKKV6v — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023