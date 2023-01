José Luis Ávila

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Integrantes del sector agrícola solicitan a las autoridades federales mejores incentivos para fomentar la agricultura comercial, ante la imposibilidad de competir con otras naciones en cuanto a la generación de alimentos provenientes del campo, pues sin los apoyos correspondientes y lo necesario para realizar los trabajos de siembra y todo lo que en ello se lleva, los productores de granos se arriesgan a efectuar las siembras en este caso de ciclo 2022-2023 otoño-invierno.

“Como agricultores sentimos que nuestras peticiones no llegan a las autoridades del actual Gobierno federal, pues hasta el momento no nos han otorgado un solo programa para fomentar la agricultura comercial, pero debemos aclarar que no estamos en contra de los programas dirigidos a los pequeños productores”, afirmó Raúl García Vallejo.

El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos agregó que por lo pronto y ante el inicio del actual periodo de siembras, la mayor parte de los agricultores con sus mínimos recursos ya iniciaron los trabajos del ciclo otoño-invierno 2022-2023, a pesar que los precios de la semilla y fertilizantes se encuentran al alza.

“Y es que nuestro objetivo como productor es cumplir con este programa de siembra por arriba del 50 por ciento, y esperar que el precio por tonelada se mantenga en niveles aceptables a fin de recuperar las inversiones”, indicó.

Cabe mencionar que con anterioridad los productores han venido solicitando se les subsidie con apoyos y la adquisición de insumos, como semilla, fertilizante y los herbicidas, pues sus costos están por arriba de lo normal.

“Por ello la necesidad de que Gobierno federal nos tome en cuanta, pues las alzas en los precios de insumos se transforman en una carrera inalcanzable y ello afecta a los productores ante la crisis económica en la que se encuentran”, concluyó.