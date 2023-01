Desde el año pasado ya sabíamos que Warner Bros tenía la intención de aumentar sus precios al servicio streaming de películas, series y documentales. Sin embargo, hoy 12 de enero se hizo una realidad a pocos días del tan esperado estreno de The Last of Us, inspirada en la franquicia de videojuegos de terror y supervivencia de PlayStation, y que se tiene previsto llegue a la plataforma el próximo domingo 15 de enero. Aunque debemos aclarar que este incremento de precio en la suscripción será solo en Estados Unidos, pero, versiones periodísticas creen que será cuestión de tiempo para que este movimiento se vea reflejado en México, toda Latinoamérica y el resto del mundo.

Sube un dólar en Estados Unidos

De acuerdo con el comunicado emitido en Estados Unidos, el alza de precios pasará de 14.99 dólares a 15.99 y será vigente a partir del día de hoy 12 de enero. Recordemos que en México el servicio cuesta 149 pesos al mes, 399 pesos por tres meses o mil 249 pesos por todo un año. Si el aumento no fuese equivalente o adaptable a cada país y siguiese el tipo de cambio al día de hoy, estaríamos hablando de que el servicio subiría a 294.76 pesos mexicanos al mes. Sin embargo, HBO Max adapta su tabulador de precios de acuerdo a cada región. Claro que esto no afectaría a quiénes ya adelantaron meses de su servicio, y le pegaría directamente a los nuevos suscriptores que quisiesen adquirir la plataforma streaming de video además de a los ya usuarios en su siguiente factura.

«Este aumento de precio, de un dólar, nos permitirá seguir invirtiendo para poder ofrecer una programación que defina la cultura y mejorar nuestra experiencia de cliente para todos los usuarios», mencionan en HBO Max Estados Unidos.

¿Por qué el alza de precios en HBO?

Al menos en Estados Unidos, el alza no ha sigo significativa, pero el verdadero problema vendrá cuando estos ajustes sean «constantes» tal y como lo hace Netflix. Entonces, la justificación de HBO en esta ocasión no será igual que la de la otra plataforma de servicio con la excusa de «mejorar su contenido», ellos dijeron que conocen perfectamente el valor de los mismos y por ello anticiparon el alza de precios en septiembre del 2022. Por su parte, Gunnar Wiedenfels, director financiero de Warner Bros dijo que el costo de la suscripción estaba «subvaluada» en relación con la calidad de sus producciones, al mismo tiempo reconoció que HBO Max no es perfecto y señaló que la interfaz sigue sin ser lo suficientemente intuitiva, una situación que están por cambiar cuando el servicio se fusione con Discovery+.

Cabe destacar que la unión entre HBO Max y Discovery+ marcará otra etapa para el servicio streaming de películas, series y videos. De hecho, quizás haya otra subida de precios. Esto debido a que el actual catálogo sumará todos los contenidos de la marca y los existentes en Warner Bros. Así pues, en Discovery+ consideran que el costo del servicio debe ser proporcional a la calidad y cantidad de producciones. Por ello, no nos deberemos extrañar que solo haya un incremento, tal vez lleguen más en este 2023 y tarde o temprano lo veremos reflejado en México y al resto del mundo.