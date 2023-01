CULIACÁN.- Tras la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, el pasado 5 de enero, más de 140 personas aún continúan en calidad de desaparecidas en la comunidad de Jesús María, ubicada en la capital de Sinaloa, de acuerdo con reportes no oficiales.

Jesús María es un poblado cuyo gobierno se asienta en una casa elegante en la loma, construida de dos grandes salones, portales en vez de porche y cocina, además de las habitaciones, además de que cuenta con un área de patio grande, juegos infantiles y césped artificial y cocheras sin techo en las que se albergan vehículos todoterreno.

Información de Noreste señala que vecinos de la sindicatura denuncian que las edades de las personas desaparecidas oscilan entre los 12 a los 35 años, y que son tanto mujeres como hombres.

Este lunes 9 de enero pobladores de Jesús María acudieron al Palacio de Gobierno ubicado en Culiacán para manifestarse y exigir al Gobernador Rubén Rocha Moya que ejerza acciones inmediatas para sacar al Ejército Mexicano de la comunidad, pues denuncian que desde el operativo del Ejército mexicano, el poblado se encuentra cercado por las autoridades y los habitantes no pueden realizar sus actividades cotidianas y económicas.

El secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó, por su parte, que no se han recibido reportes oficiales de personas que se encuentren desaparecidas en la zona posterior a los eventos del Jueves Negro. “En realidad no tenemos una cifra de personas no localizadas”, dijo.

El funcionario detalló que se está a la espera de que se establezcan las denuncias de manera formal para “saber a quién buscar”; luego de que el pasado 7 de enero funcionarios del Gobierno de Sinaloa acudieran a la comunidad y pobladores les hicieran saber sobre las desapariciones.

“Sabemos que el Semefo ha estado entregando los cuerpos de las personas identificadas”, dijo.

“No tenemos agua, no tenemos luz”

Los pobladores de Jesús María, Culiacán, han comenzado a denunciar la falta de recursos ante el cerco que mantienen las autoridades luego de la captura de “El Ratón”, como se le conoce a uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Reportes del Ejército señalan que la casa en la loma fue atacada desde el aire por la madrugada el 5 de enero, pero también hay evidencia de granadas detonadas en el portón de acero, cientos de casquillos calibre antiaéreo por el suelo, reporta La Verdad.

“La primera mitad del pueblo vive inclinada, después de la casa de la familia Guzmán, que tiene una asombrosa vista a la Sierra Madre Occidental al norte, y hacia abajo hasta la calle principal, y el caserío continúa después de la calle principal”.

Los pobladores aseguran el Ejército no los ha dejado salir, “ni en casos de emergencia”. “No tenemos agua, no tenemos luz, y luego, las tiendas no tiene cosas de comida”, expone Isabel, mujer de 40 años de edad, quien atiende a sus dos hijas y dos nietas.

“Ocupamos que entren los que vienen a surtir las tiendas, porque no tenemos… yo soy madre soltera, aparte, yo tengo que trabajar y si no me dejan salir a trabajar, ¿pues cómo?”, reclama.