Ramón Mendoza S.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El hijo del Vice Fiscal de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a Derechos Humanos renunció a la patente de Notario Público que recibió, consciente de que proviene de un proceso irregular en un paquete de 27 renuncias, informó Tania Gisela Contreras López.

La Consejera Jurídica del Ejecutivo estatal destacó que en este proceso de revisión existen otros abogados, incluso funcionarios públicos o familiares de estos, que también han solicitado su renuncia a Notaría Pública.

“El presentó su renuncia; insisto, esto se debe a la irregularidad con que se llevó el proceso. Les he comentado que hay notarios que obtuvieron la patente señalando que la habían solicitado hace dos años y apareció publicado en el periódico oficial sin conocer el proceso de adjudicación”, expresó.

E insistió: “No todos tuvieron conocimiento de cómo obtuvieron este beneficio, el hijo del Vice Fiscal Jesús Miguel Gracia Riestra acudió a presentar la renuncia en este sentido consciente de que el procedimiento no se llevó conforme a derecho. Quienes han renunciado pueden solicitar y concursar”.

En total son 27 renuncias a notarías y 28 más han sido canceladas por el Gobernador Américo Villarreal Anaya, que es una revocación de Fíat; todas corresponden a la convocatoria del mes de agosto del 2022.

“Lo que las revoca son las irregularidades, entre las que destacan que no hubo presentación de examen, no hubo jurado, no se dieron las condiciones legales para otorgar esas notarías, esa es la verdadera razón por la que se están revocando», concluyó.