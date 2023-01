El legendario guitarrista británico Jeff Beck, que se hizo célebre con la banda The Yardbirds en los años 1960, falleció a los 78 años de meningitis, anunció su familia la noche del miércoles en un comunicado.

«En nombre de su familia, con profunda tristeza compartimos la noticia del deceso de Jeff Beck. Luego de haber contraído repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer», según un comunicado del sitio oficial del músico.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv

— Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023