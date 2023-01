La polémica reacción de Bad Bunny con una fanática al tirar su celular sigue dando de qué hablar, pues muchas personalidades del medio del espectáculo están en desacuerdo con su forma de actuar. Una de las celebridades que explotó en contra del cantante puertorriqueño fue la actriz mexicana Lyn May, quien lanzó varios insultos durante una entrevista. La vedette dijo que es un grosero y por eso aconsejó al público, en especial a la admiradora, que lo dejen de seguir.

La actriz, que se dio a conocer en el famoso Cine de Ficheras, dio una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, en la que además de conversar de sus próximos proyectos para este 2023, también habló sobre la reciente actitud de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, que hace unos días se volvió viral en redes sociales debido a que arrojó el teléfono de celular de una admiradora, quien al parecer estaba filmando un video junto a él.

Así insultó Lyn May a Bad Bunny

Lyn May indicó que ya vio el video de cuando el intérprete de «Titi me preguntó» tira un celular y que le parece un acto grosero hacía la joven a la que le arrebató el dispositivo móvil para después arrojarlo. La artista, que acaba de cumplir 70 años, indicó que «ya se le subió» la fama, pues hay que recordar que el también llamado «Conejo Malo», es uno de los cantantes más escuchado a nivel mundial y en diferentes plataformas, asimismo su gira «World’s Hottest Tour» fue la que más ganancias generó durante el 2022.

La vedette destacó que conoce muy bien a los reguetoneros puertorriqueños, pues ha trabajado con muchos de ellos, sobre todo ahora que incursionó en el género urbano con su canción «La Loba», en la que de hecho le contestó a J Balvin por su tema «Perra». De esta forma, Liliana Mendiola Magallanes, nombre de nacimiento de la artista, vuelve a mostrar su descontento con sus compañeros de la industria, debido a sus polémicas actitudes.

«Yo siento que es una grosería, es un grosero. Ya se le subió, te digo que luego luego se les sube. Él no debería ser así, porque él es de Puerto Rico. Todos los reguetoneros son muy amables, porque yo he trabajado con ellos, con muchos reguetoneros de Puerto Rico. Es un pend*jo grosero. Él lo que se merece es que las mexicanas, o la señorita (a la que le quitó el celular) de donde es, que no lo vuelva a pelar y ya. (…) Que lo mande a ching*r a su madre», dijo la artista, que lanzó algunas maldiciones para Bad Bunny.

¿Qué está haciendo Lyn May?

La actriz, de ascendencia china y nacida en Acapulco, Guerrero, es una cantante, actriz y bailarina, que saltó a la fama gracias a su trabajo en «Siempre en Domingo», conducido por Raúl Velasco, y su participación en el Cine de Ficheras, en donde cautivó al público con su curvilínea figura. Actualmente, sigue desempeñándose en el medio artístico y reveló que aparentemente estará en un reality show similar al de «La Casa de los Famosos», pero en Argentina.

«Me voy a una cosa de las que están ahora de moda que se llaman ‘los famosos y eso’, pero no aquí, voy a Argentina. (…) Es una lana. Mi mamá me está diciendo que no vaya, pero le digo ‘Mamacita el dinero es dinero y si están pagando bien, yo veo si no me conviene me salgo y ya’. Va a ser en un hotelazo en donde nos van a poner, y que si pierdo me van a poner a hacer el aseo, pues hacer aseo no es nada vergonzoso», dijo un poco la vedette sobre su próximo proyecto.