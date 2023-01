El cuerpo de Antonio Monroy Jiménez, quien fue asesinado dentro del establecimiento «La Polar», fue velado por sus familiares este miércoles en un funeraria ubicada en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Toño, como le decían de cariño, era conocido como un cliente frecuente del restaurante donde falleció; de acuerdo con sus seres queridos, el hombre acudía al lugar debido a que disfrutaba de la birria que ahí venden. No obstante, el pasado domingo fue agredido por meseros del local, quienes presuntamente lo golpearon hasta la muerte.

Este miércoles, durante el último adiós al cuerpo de Antonio, familiares de la víctima detallaron que se encuentran analizando, en compañía de sus asesores jurídicos, si el día de mañana emitirán una declaración ante medios de comunicación, esto al terminar con los servicios funerarios que tendrá el señor Monroy. Cabe mencionar que la muerte de Toño está siendo investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y de acuerdo con la dependencia, las indagatorias se realizan por el delito de homicidio doloso.

¿Qué ocurrió en «La Polar?

De acuerdo con Adriana Amaranto, quien acompañaba al señor Antonio Monroy Jiménez al momento de los hechos, ellos se encontraban bebiendo y degustando de la comida del establecimiento cuando Toño tuvo una discusión con los meseros, quienes presuntamente habrían hecho un cargo extra a la propina. Durante el altercado, la víctima fue agredido a golpes hasta que perdió la vida y posteriormente personal del lugar arrojó su cuerpo en calle Guillermo Prieto.

Durante la agresión, Adriana logró capturar algunos videos de lo sucedido, en ellos se puede escuchar a la mujer gritando desesperadamente para que alguien auxiliara a Toño; a pesar de su insistencia por ayuda, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron a la escena ya era demasiado tarde y fue declarado muerto. Los clips difundidos por la mujer comenzaron a circular en redes sociales, donde ganaron popularidad y diversos internautas comenzaron a exigir justicia por el crimen que ocurrió dentro de «La Polar».

Por el homicidio de Antonio Monroy un hombre, identificado como Román Ignacio, fue detenido la noche del domingo. El sujeto presuntamente era el gerente del establecimiento y habría sido quien orquestó el ataque contra la víctima. Por su parte, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc clausuraron el restaurante; además, la alcaldesa de la demarcación, Sandra Cuevas, aseveró que trabajará de manera jurídica para que el lugar no vuelva a operar. “Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente”, sentenció en un video difundido en sus redes sociales.

Actualmente, las autoridades trabajan para localizar a Sergio Gama, alias “el Chiquilín” o “Zet”, quien era jefe de seguridad del establecimiento y es acusado por supuestamente participar en el homicidio de Antonio Monroy. En clips se observa al sujeto azotando contra el piso el cuerpo de la víctima, mientras corre a los testigos que pasaban por la zona. Cabe mencionar que el hombre también es acusado, por otros comensales, por ser violento con los clientes que frecuentaban el restaurante.