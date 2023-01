Pensar en qué desayunar al inicio de la semana, justo cuando no has planeado tu comida de la mañana puede ser algo desgastante, sobre todo si te encuentras limitado de tiempo. Para esos días en los que tus actividades te sobrepasan, pero no quieres salir de casa sin desayunar, te dejamos la recomendación de una copa de yogurt griego con avena y frutos rojos.

Todos estos alimentos te aportan los nutrientes que necesitas para iniciar tu jornada laboral, incluso si quieres prepararlos como lonche para los más pequeños que regresan a clases. Los frutos rojos son una de las fuentes más importante de antioxidantes poseen polifenoles, los cuales ayudan a reducir los efectos de radicales libres, de esta forma se previene enfermedades cardiovasculares, entre otros padecimientos como hipertensión, obesidad. Son frutos ricos en vitamina C, son ideales para combatir el estreñimiento, entre otros beneficios.

La avena es un alimento con alto contenido en hierro, zinc, fósforo, magnesio, es una fuente de proteínas de alta calidad, ayuda a mantener una buena digestión, es un alimento ideal para personas que padecen diabetes, evita el estreñimiento y mejora la salud intestinal. El yogurt griego es alto en proteínas, probióticos, contiene calcio y vitamina D, ayuda a regular el sistema digestivo y mejora el sistema inmune.

Copa de yogurt griego con avena y frutos rojos

Ingredientes

1 taza de hojuela de avena

200 ml de yogurt griego

Canela en polvo

4 cdas de miel de abeja

¼ de crema de cacahuate (opcional)

Frutos rojos (cerezas, frambuesas, fresas, mora)

Preparación