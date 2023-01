AGENCIAS

El director técnico mexicano, Miguel ‘Piojo’ Herrera admitió que se está ‘candidateando’ para regresar al banquillo de la Selección Mexicana de Fútbol, tras la finalización del contrato de Gerardo ‘Tata’ Martino.

“Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso, hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la selección, porque no tengo trabajo, sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó”, dijo en entrevista con TUDN.

De igual forma, el ex entrenador de América, Xolos y Tigres entre otros equipos de la Liga MX justificó su ‘candidatura’ para llegar al Tri, debido a los resultados que tuvo en su primera etapa, en la cual el conjunto azteca disputó el Mundial de Brasil 2014.

“Hay una revancha natural, no me fui por resultados, entregué los resultados que me pidieron, me parece que hice bien las cosas, no mejor que muchos, pero hice bien las cosas, igual que todos eliminados en Octavos de Final, pero dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo: entré de bomberazo, después vino un proceso en el que creo que pudimos hacer mejor las cosas”, añadió el estratega.