Cada vez son más las personas que deciden incursionar en las diferentes plataformas de contenido para adultos debido al gran éxito que miles de usuarios han obtenido al abrir sus cuentas y vender material exclusivo para suscriptores. De esta manera han obtenido una fuente de ingresos que incluso ha llevado a algunos a volverse millonarios en solo semanas o meses.

Pero como en toda trayecto siempre hay que dar un primer paso, tal parece que lo difícil en un inicio es justamente hacerlo, sin embargo, una vez que esto ha ocurrido parecería que todo es más sencillo y así lo corroboró una joven TikToker que se decidió a abrir su cuenta personal en OnlyFans y de esta manera generar ingresos extras. Lo que no esperaba es que su decisión rindiera frutos de manera tan inmediata.

Joven gana miles de pesos en su primer día en OnlyFans

Se trata de la usuaria de Tiktok @paranordan quien mediante un video compartió en internet su experiencia luego de haber debutado en la venta de contenido para adultos, ya que tan solo en su primer día logró obtener ingresos por varios miles de pesos, algo que la dejó sorprendida.

Por este motivo quiso compartir su historia en un clip y darla a conocer con otros usuarios de la red social china, en donde en cuestión de horas se ha vuelto viral. Con esto ha dejado claro que el éxito en OnlyFans no es exclusivo de las celebridades, artistas o famosos, sino que está a la mano de cualquier persona.

OnlyFans es una plataforma que permite a las personas ganar su propio dinero mediante la venta de contenido para adultos, y cae destacar aquí que no todo el contenido es explícito. En el clip, Para Nordar contó que a solo unas horas de abrir su cuenta comenzó a ver los resultados y al final del día ya contaba con ganancias acumuladas de al menos 7 mil pesos.

«7 mil varos en un día ¿topas? 350 dólares en unas horas de OnlyFans. Wey te juro que no… no creí que alguien quisiera ver mis shi**s, y todo mundo quiere ver mis shi**s «, narró en el video de TikTok. En el clip se aprecia a otra persona que la acompaña y que celebra con ella el resultado. Además, la animó al asegurarle que el día aún no terminaba. «Ok es su primer día y vean esto… oh my god».

Una vez publicada, la grabación se viralizó en cuestión de horas; hasta el momento acumula casi 3 millones de reproducciones y más de 3 mil 400 comentarios de otras usuarias. «Sueño con ese día jajajaa pero le temo al éxito»; «Wey, pero danos los tips, cómo le hiciste, todooooo»; «Como le hacen?? yo tengo meses con mi cuenta y no he ganado nada» y «Cómo hiciste para tener suscriptores», han sido algunos de los mensajes compartidos.