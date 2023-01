Livia Brito, quien es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendió a sus seguidores con un impactante cambio de look con el que robó miles de suspiros, por lo que a continuación te mostraremos qué fue lo que se hizo la estrella de telenovelas.

La bella actriz cubana documentó todo su cambio de look y compartió dicho video en su canal de YouTube, plataforma en la que también es todo un fenómeno debido a que de manera recurrente comparte todos los pormenores de su día a día y en dicho clip, la estrella de telenovelas señaló que tenía más de cinco años que no se había ningún cambio, por lo que quiso iniciar el 2023 con una imagen renovada.

Durante su video, Livia Brito señaló que para su cambio de look se inspiró en una telenovela en la que participó hace ya varios años, en la cual, le hicieron algunos “rayitos” de color rojo, no obstante, para no lucir tan estrafalaria eligió un color castaño claro, el cual, también le permitirá resaltar el tono miel de sus ojos.

Cabe mencionar que, Livia Brito también confesó que tenía mucho miedo de hacerse este cambio de look pues en alguna ocasión le pintaron en cabello para una producción de Televisa en la que participó, no obstante, terminó con el cabello quemado y hecho todo un desastre, por lo que desde entonces no se había querido tocar su cabellera, pero luego de animarse decidió ponerse en manos de expertos.

A lo largo de todo el proceso, Livia Brito estuvo más que nerviosa y refirió que no estaría dispuesta a raparse si algo salía mal, pero para evadir la tensión optó por contar algunos de sus secretos para proteger su cabellera ante todo el ajetreo al que lo somete cuando se encuentra participando en alguna producción

El proceso para cambiar de look a Livia Brito duró alrededor de 10 largas horas, sin embargo, cuando mostró los resultados quedó más que satisfecha y reiteró que este look es su favorito por el hecho de haberlo elegido ella misma y no por indicación de algún productor.

Livia Brito se lleva cientos de halagos

Aprovechando que tenía todo grabado, Livia Brito compartió un resumen del proceso de su cambio de look y difundió el video a través de su perfil de TikTok, donde las imágenes causaron un gran revuelo y se hicieron virales en muy poco tiempo pues en tan solo unas cuantas horas su publicación acumuló más de 300 mil reproducciones y miles de likes, además como era de esperarse, se llevó cientos de halagos al estilo de “Quedaste bellísima”, “La más guapa de todas” y “Toda una diva” y “Una verdadera diosa”.

Es importante señalar que algunos seguidores de Livia Brito comenzaron a especular que este cambio de look podría estar relacionado con su próxima boda pues recordaron que la actriz cubana se comprometió hace apenas unas semanas con su apuesto novio, Mariano Martínez, con quien sostiene una relación desde hace más de tres años.