Por Roberto Olvera Pérez

TULA,Tamaulipas.-Para que no te vayas de oquis en este año que termina, dicen los amigos del café. Así es, entre las tantas historias de terror causadas por el gobierno fallido de Antonio «Láminas mentiras» Leija Villarreal surge otra más, por demás denigrante hacia los trabajadores municipales de base y «confianza».

Los amigos del café en su reunión del lunes pasado que sirvió para darse el abrazo navideño, puñaladas y sacada de lengua, nos informan que en zozobra se encuentran los trabajadores del Ayuntamiento del Pueblo Mágico de Tula, pues el presidente municipal Antonio «Láminas mentiras» Leija, les advirtió que no les dará aguinaldo completo por la presunta falta de recursos en las arcas municipales. ¿Pues, que le hizo a tanto recurso que ha recibido?…Se preguntan los madrugadores cafeteros.

A los cafeteros les gusta navegar por el internet utilizando el «waifai» de conocido expendio de gasolina y se encontraron estos datos (www.finanzas.tamaulipas.gob.mx) de la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, donde el municipio de Tula en los meses de octubre y noviembre, recibió 4, 107,653.00 y 4, 816,009.00 respectivamente. Falta por publicar lo del mes en curso. Casi 9 millones de pesos y no cumplir con los empleados ni con la ciudadanía, dicen los cafeteros, no se vale, o usted qué opina amable lector.

Los amantes de la cafeína se encontraron a varios líderes y trabajadores sindicalizados en plena Navidad en conocida tienda de conveniencia allá por el Seguro Social, se veían con cara de pocos amigos, era por la tremenda cruda que traían, dicen los cafeteros, pues no.

En la plática con los cafeteros, advirtieron que si el alcalde hace efectiva su advertencia de no pagarles la prerrogativa, se manifestarán frente a la alcaldía y realizarán un paro de labores, ya que consideran que ya han sido varios los atropellos cometidos por el munícipe fuereño. Andaban envalentonados los tres mosqueteros, dicen los cafeteros.

“Nos quieren dar menos de lo que por ley corresponde», se quejaron los líderes de los sindicalizados.

Usted conoce a los cafeteros amigo lector, no se guardan nada. Nos dicen que se asombraron nuevamente de escuchar como los líderes sindicales despotrican en contra del alcalde, pero siempre y cuando nadie los vea y los escuche en las reuniones con sus compañeros, donde prometen mover cielo y tierra a cambio de qué no se manifiesten los empleados por los agravios que sufren por el alcalde. Los trabajadores ya no les creen.

Tras esta acción están en peligro las fiestas decembrinas de los trabajadores del Ayuntamiento, quienes estuvieron y están en espera de su recurso para organizar su cena de año nuevo y subsanar una que otra deuda. Sabiamente argumentan los amigos cafeteros.

Esta no es la primera ocasión que el edil toma este tipo de acciones, ya el año anterior había retenido los aguinaldos de los trabajadores, quienes por ley exigen su derecho, comentaron los trabajadores municipales. Pero bajo promesas que nunca se cumplieron, han impedido que estos se manifiesten.

Precisaron que han recibido información referente a que no se les pagará el aguinaldo completo.

«Nosotros estamos aquí también por necesidad, nuestros sueldos no son elevados, ganamos únicamente para el sustento de nuestras familias y es muy injusto lo que nos quieren hacer».

Este grupo de trabajadores se está asesorando con un abogado fachoso que anda muy enojado con el cabildo, porque no le dieron el puesto que dice merecer. Mira, mira ¿Y tú nieve de que la quieres?

Lo peor está por venir para esta fallida administración, profetizan los amigos del café. Saldrán chispas. Déjelo al tiempo amigo lector.

De lo anterior no vayan a pensar que esto es por el “Día de los Inocentes”, no, es la puritita verdad, dicen los amigos del café.

NOTAS CORTAS

1.- Los amigos del café se preguntan ¿Por qué el nuevo Secretario del Ayuntamiento de Tula no fue un abogado? Pues días antes un abogado muy fachoso pregonaba que él sería el elegido. Según los cafeteros ya le habían dicho que «se tanteara», el cafetero del agua le dijo «perece apá», escucharon los ahí reunidos. Moraleja, no abras la boca que ya traes moscas y piojos por un lado.

2.- Llegó Magdaleno Aguilar Lara, más conocido como Maleno, a la Secretaria del Ayuntamiento. Hacer lo que hizo de director de educación, así es, amigo lector, le atinó, nada. Nos comentan que ni permisos para un baile lo dejan hacer y firmar. O tal vez, rifar calcetines y trusas el 15 de mayo, en eso se pule, pregúnteles a los profesores de Tula.

3.- El informante de los madrugadores cafeteros en la tesorería municipal comenta que ya no tarda en irse Petra Pérez de la Oficina de Catastro, pues son instrucciones de la dama que manda en presidencia. Donde manda capitana, no gobierna marinero, de por sí, ni gobiernan.

4.- Los cafeteros de la “gas”, amigos todos, se preguntan, quién es la dama de blanco a quién nunca le fallan los vales de gasolina y carro de presidencia. Está desbancando a otras damas. Con mejores prestaciones que los regidores, y eso que solo acude dos horas al día a dizque trabajar.

5.- Los amigos del café se enteraron de último momento, que hubo posada para los trabajadores municipales, a lo mucho, tres tamales y una bocina con «karaoke» en una conocida caballeriza allá por la curva. No hay para más. Que hasta les querían cobrar la entrada y cada quién llevó su bebida. ¡Que gachos no!

6.- Por cierto, este miércoles 28 de diciembre “Día de los Inocentes”, arrancaron las campañas políticas rumbo a alcanzar la senaduría vacante en la Cámara Alta. Los candidatos de Morena, PAN y PVEM, es decir, José Ramón Gómez Leal JR, Imelda San Miguel y Manuel Muñoz Cano, respectivamente. Total que el JR inicio con conferencia de prensa en la Capital del Estado, quien confió en obtener el triunfo en el próximo proceso electoral de febrero del próximo año, en donde dijo que Morena tiene ventaja debido al capital político que ha ganado el partido en la entidad. De aquí de Victoria se trasladó al municipio de Jaumave a hacer proselitismo político según su agenda. Ahí la llevan.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.