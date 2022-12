JAUMAVE.- En su gira de campaña por Jaumave, el candidato por la coalición «Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas» José Ramón Gómez Leal «JR», recordó el inicio del movimiento de la Cuarta Transformación.

«Estar aquí me recuerda cómo comenzó este movimiento, así, en casas, vecindades, comunidades, y nos fuimos agrupando, poco a poco, hasta que tuvimos un gran, gran montón, y en el 2018 se logró que llegara un gran líder».

El candidato de la coalicion Morena y PT, presentó en su discurso, los cinco ejes de campaña a los simpatizantes de está región del altiplano; migración, comercio exterior, seguridad, energía y bienestar social.

«Ser Senador por lo que he escuchado, por lo que veo, es padrisimo, porque uno se puede meter en todos los temas, sin embargo, es gestión más que nada, de legislar, y aveces legislar no lo vemos porque no lo sentimos», expuso.

Al respecto, JR, recordó ante los presentes, una gran anécdota «con ya saben quién» durante una de sus giras por la Capital de Tamaulipas.

«En un restaurante en la capital y me dice ven, te voy a dar un consejo, no dejes de ir a los pueblos, no dejes de visitar a la gente, es la única manera que un político no pierde la humildad, es la única manera que un político no deja de ver los problemas de todos».

El candidato de la coalición «Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas», hizo un firme, pero único compromiso a la población de Jaumave, regresar.

«Yo con ustedes hago un solo compromiso, que sí va a depender de mí, que es regresar, no tan solo a Jaumave, o a los 43 Municipios, voy a regresar a todas las comunidades, porque quiero o me veo, sueño con estar platicando qué estamos haciendo en el Senado».

Es decir, explicar cara a cara, que está pasando con las leyes, sus cambios, y sobre todo, para que la población sepa en qué sirven.

«Y ahí aparte agarrar ideas, porque todos en los pueblos saben las mejores necesidades y cómo resolverlas, y ese es mi único compromiso, porque estoy bien tranquilo, porque ya lo hice una vez, y créanme que lo extraño demasiado».