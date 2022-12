Aún recordamos que los últimos tres meses del 2021 y los primeros 9 meses del 2022, fueron muy difíciles para el desarrollo de Nuevo Laredo.

Las trabas y los golpeteos que se orquestaban desde el Gobierno del Estado en contra del Gobierno de Nuevo Laredo, lastimaban a los neolaredenses y pensar en crecimiento económico era difícil.

Sin embargo, ese gobierno represor que representaba CABEZA DE VACA se fue y ahora, el Gobierno Municipal trabaja en sinergia con el Gobierno Estatal y con el Gobierno Federal.

Esto lo ha confirmado la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, quien confirmó que la visita que realizó el Gobernador, AMERICO VILLARREAL, a Estados Unidos, ha rendido frutos y que, para el 2023 ya se han confirmado varias inversiones para esta frontera.

«Viene mucha inversión, mucha derrama económica, no me quiero adelantar, por temas de sigilo que las mismas empresas nos han pedido, pero tiene mucho que ver con el tema de la visita del Gobernador a Estados Unidos, sabemos que vienen fuertes inversiones para la ciudad», fue el anuncio de la alcaldesa neolaredense.

CARMEN LILIA solo adelantó que se anuncia inversión privada y fuertes ampliaciones de maquiladoras, las cuales, ya se sostienen pláticas con la Secretaría de Desarrollo Económico y con Obras Públicas.

Ante estas nuevas inversiones, CARMEN LILIA aclara que como Gobierno se están preparando para darles una buena recepción y aclaró «Que mejor que ahora no sea solo el gobierno municipal el que empuje, como estábamos haciendo, ahora, de la mano del gobierno estatal y del federal, se que vienen cosas buenas para nuestra ciudad».

Estamos a unos días del 2023 y con CARMEN LILIA y AMERICO, trabajando de la mano, se pronostican cosas excelentes para Nuevo Laredo.

DESMIENTE AMERICO A CABEZA DE VACA

La gira de trabajo que realizó el Gobernador, AMERICO VILLARREAL por Estados Unidos, sacó a flote que las visitas que presumía el ex gobernador CABEZA DE VACA, fueron puras mentiras, pues se destapó que sus visitas no están registradas, mucho menos hubo reuniones con inversionistas y tampoco llegaron esas inversiones a Tamaulipas.

En conferencia de prensa, AMERICO recordó que hubo un compromiso con el Canciller MARCELO EBRARD, cuando vino a Tamaulipas acompañado del Presidente LOPEZ OBRADOR, para posicionar a Estados Unidos como la mejor opción para la instalación de empresas y desarrollos empresariales en Tamaulipas.

AMERICO dijo que, “por primera vez el Gobierno de Tamaulipas fue recibido por la Embajada de nuestro país en Estados Unidos, ya que durante los últimos 6 años, tuvimos un gobierno perdido, donde la relación diplomática y bilateral estuvo completamente rota y abandonada”.

AMERICO, relató que junto con Secretaria de Desarrollo Económico, NINFA CANTU DEANDAR, fueron recibido en Washington por el embajador, ESTEBAN MOCTEZUMA, quien abrió las puertas de grandes empresas globales, a quienes expusieron las magníficas oportunidades de inversión que les ofrece Tamaulipas.

De igual forma se reunieron con integrantes de la Cámara de Comercio de EU, con la Asociación de Negocios de Texas, donde se dieron como resultados los 7 proyectos comprometidos con sectores automotriz, eléctrico-electrónico y de semiconductores, además del ofrecimiento de Walmart para abrir 8 tiendas más.

Pero lo sorprendente, fue cuando dijo en Estado Unidos le dijeron que CABEZA DE VACA nunca fue recibido por ninguna autoridad mexicana y que no existe ningún registro oficial de las supuestas gestiones, o de las inversiones logradas en sus numerosos viajes al vecino país, lo cual confirma que todo lo dicho por CABEZA DE VACA fue pura mentira.

Y lo peor, que las oficinas que CABEZA DE VACA presumía que tenía Tamaulipas en Austin, no se encontraron.

Ah, y también salió un dato revelador, que esta gira de AMERICO echa por tierra todas las “demandas” inventadas, las cuales abundaron en la campaña electoral, que supuestamente tenía en EU.

Claro que recordamos que CABEZA DE VACA subía a cada rato fotos con grandes políticos en Estados Unidos, donde decía que andaba de gira de trabajo y que andaba gestionando inversiones para Tamaulipas.

Ahora sabemos que lo que hacía CABEZA DE VACA, era irse de vacaciones y las fotos que subía con sus amigos, solo era para mentirles a los tamaulipecos.

LLEGA ANA LUISA AL REGISTRO CIVIL 1

La Oficialía Primera del Registro Civil de Nuevo Laredo cuenta con una excelente titular, que no viene por costos políticos, mucho menos por ambiciones personales.

Se trata de ANA LUISA SANTOS MACIAS, quien ha destacado por ser una mujer muy trabajadora y con una gran vocación de servir a los demás.

Se acabó la era de los viejos políticos que siempre llegaban a los registros civiles a hacer de las suyas, a realizar cobros fantasmas y anteponer los intereses de sus partidos políticos a los de los ciudadanos.

ANA LUISA, tiene carrera en el servicio público, en áreas sensibles, como su anterior cargo como Coordinadora Regional de Becas para el Bienestar «Benito Juárez», en donde atendía a miles de estudiantes.

ANA LUISA, recorrió los municipios del Distrito Uno, llevando las becas que LOPEZ OBRADOR entrega a los estudiantes y a la vez, tuvo un papel importante en la lucha contra el Covid, pues también llevaba cápsulas a esos municipios para el transporte de pacientes a los hospitales.

Vamos a darle toda la confianza a ANA LUISA SANTOS MACIAS, sabemos que ahora las cosas sí se harán bien en la Oficialía Primera del Registro Civil… ¿Qué? ¿no?, NOS LEEMOS.

